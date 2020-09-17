Что нужно знать при выборе электрокамина: ответы специалиста на самые популярные вопросы
С ростом популярности электрокаминов у многих возникают вопросы: какой выбрать, где купить, как установить и тому подобное. Чтобы быстро и легко разобраться, какой электрокамин подойдет именно вам, специалист в данном направлении Владимир ответил на все популярные вопросы.
Какие бывают электрокамины?
Камины можно разделить по технологии визуализации пламени. Самые популярные камины – с 2D и 3D технологиями. 2D камины создают визуализацию пламени за счет подсветки крутящегося барабана с вырезами, который и дает на задней стенке камина картинку пламени. 3D камины создают более реалистичное пламя за счет пара, который генерирует встроенный ультразвуковой увлажнитель. Данный тип камина делает очень реалистичную визуализацию не только пламени, но и дыма. К тому же, дополнительно увлажняет воздух в помещении. Также есть еще две технологии визуализации пламени – 5D электрокамины и Revillusion (премиум 2D камины).
Подробнее о данных технологиях Revillusion можно почитать в нашей статье.
Как устанавливать электрокамины?
Камин устанавливать можно в нишу или декоративный портал. Так как камин при работе вообще не нагревается, ограничений по материалу ниши никаких нет. Для установки электрокамины специальные знания не нужны, поэтому это могут сделать мебельщики (если камин монтируется в мебель) или мастера, которые делают у вас ремонт. Если вы заказываете камин с порталом, дополнительных работ и подготовки места не надо. Такие камины называются каминокомплектами. Они устанавливаются на пол, как правило, под стену. Есть модели отдельностоящие – они самодостаточные и не требуют никакой декоративной отделки.
Требуется ли для установки электрокамина разрешение?
Никаких дополнительных разрешений и коммуникаций (кроме розетки) не требуется. Камин можно устанавливать в любом помещении: будь то дом, квартира или коммерческое помещение. Электрокамин является полностью безопасным прибором и, так как при визуализации не используется открытое пламя, нет никаких продуктов горения или сжигания кислорода. Кроме этого, 3D электрокамины увлажняют воздух, тем самым благоприятно влияют на микроклимат в помещении.
Как выбрать электрокамин?
Определившись с технологией визуализации (именно она значительно влияет на стоимость электрокамина) далее нужно определиться с дизайном камина. Сейчас на рынке электрокаминов представлены всевозможные варианты электрокаминов и подобрать под любой дизайн не составит особого труда. Есть камины как в классическом дизайне, так и модели, которые идеально впишутся в современные интерьеры, такие как Hi-Tech, минимализм или Loft.
Подробнее об размещение электрокаминов в разных стилях можете почитать в нашей статье.
После выбора дизайна электрокамина нужно определиться с размером, который подойдёт под ваше помещение. Ну а дальше – уже выбирать между моделями по дополнительным функциям, например – обогрев, тление дров или звуковой эффект пламени.
Какие рекомендации для установки электрокамина?
Определившись с моделью, вы можете заказывать портал или готовить нишу под электрокамин. Мы всегда рекомендуем приобрести камин предварительно, перед изготовлением облицовки. Конечно, можно взять монтажные размеры с инструкции, но, как показывает опыт, в дальнейшем из-за того, что мастер не видит камина вживую, не учитываются множество нюансов. Это приводит к тому, что могут оставаться зазоры, или наоборот камин не помещается в нишу. Поэтому нужно приобрести камин сразу и мастер должен самостоятельно снимать все размеры. Также бывают ситуации, что ремонт затягивается и выбранная вами модель снимается с производства или обновляется, а по готовым размерам ниши практически невозможно уже подобрать нужный камин.
Какие камины самые реалистичные?
Самый реалистичными каминами можно назвать 5D камины. Данную технологию, как и все другие, разработала ирландская компания Dimplex. Эти камины относится к электрокаминам премиум-класса и, соответственно, к высокой ценовой категории.
Подробнее о 5D электрокаминах вы можете почитать в нашей статье.
Также нужно выделить электрокамины c 3D эффектом пламени, которые создают не только эффект пламени, но и эффект дыма. И находятся в средней ценовой категории. Именно эти камины очень популярны среди потребителей, которым важна максимальная реалистичность.
Обогревает ли электрокамин?
Основная функция электрокамина – декор. Обогрев – это дополнительная функция, которая присутствует в ряде каминов и незначительно влияет на их стоимость. Обогрев реализован с помощью встроенного тепловентилятора, и может быть как регулированным по температуре (встроен термостат), так и без регулировки (вкл/выкл).
Сколько потребляет электрокамин?
Очень много людей ошибочно думают, что электрокамин потребляет очень много энергии, сравнивая его с обогревателем. Данное сравнение не есть правильным, так как электрокамин в первую очередь – это предмет декора. Обогрев – это дополнительная функция и не самая главная, на которую нужно обращать внимания, выбирая электрокамин. При визуализации электрокамин потребляет от 18 Ватт до 250 Ватт, что зависит от модели и системы подсветки – Led технологии или обычные лампы. При работе на обогрев электрокамин потребляет от 0,7 квт до 2,5 квт, что также зависит от модели. Следует заметить, что обогрев и визуализация могут работать как параллельно, так и отдельно.
Самые лучшие электрокамины?
Самые лучшие по визуализации и качеству электрокамины, это электрокамины ТМ Dimplex. Dimplex это ирландская компания, которая изобрела сам электрокамин и сейчас является компанией номер один по производству и инновациям на рынке электрокаминов. Данная компания имеет патент на 3D технологию (Opti-Myst), 5D (Opti-V) и Revillusion. Поэтому именно у этой компании такой широкий модельный ряд электрокаминов с разными технологиями визуализации.
Где производится электрокамины Dimplex?
Все 3D Opti-Myst и 5D Opti-V электрокамины производятся на заводе Dimplex в Ирландии. Все 2D Optiflame электрокамины и Revillusion производятся в Китае. Исключением является только 2D электрокамин Dimplex Vega, который производиться также в Ирландии.
Где можно купить электрокамины Dimplex?
В Украине только один представитель электрокаминов Dimplex, который поставляет камины и несет гарантийные обязательства. Шоурумы представительства есть в Киеве, где в наличии практически все модели и их можно посмотреть вживую. Также можно подробно изучить, получить консультацию онлайн-поддержке или по телефону и купить камин в фирменном интернет-магазине Dimplex.
Где можно купить электрокамины Dimplex в рассрочку?
Купить электрокамин в рассрочку можно на сайте dimplex-kaminy.com.ua
Самые популярные электрокамины?
Сейчас набирают популярность настенные широкие электрокамины. Несмотря на что, что камин называется настенным, установить его можно на пол в портал или встроить в мебель. Настенные электрокамины идеально впишутся в современный стиль интерьера. Между собой они отличаются дизайном, функционалом и размерами.
Подробнее о настенных электрокаминах вы можете почитать в нашей статье.
Что такое островные электрокамины с круговым обзором?
Данный тип электрокаминов называется кассетным. Особенностью кассетных электрокаминов является то, что все они идут без корпуса. Это означает, что есть только муляж дров и техническая часть, где находиться парогенератор и система подсветки пара. Техническая часть полностью встраивается в нишу и на обозрении остается только муляж дров с эффектом пламени. Все кассетные камины имеют 3D технологию пламени и идут без обогрева, так как нет корпуса и технически невозможно разместить тепловентилятор.
Подробнее про кассетные электрокамины можно почитать в нашей статье.
Что такое эффект тления дров в электрокаминах?
В некоторых каминах есть функция тления дров. Включается она отдельно, может работать как совместно с визуализацией пламени, так отдельно. Достигается данный эффект за счет встроенных в муляж дров светодиодов.
Можно ли закрывать 3D электрокамин стеклом?
Устанавливая 3D камин с паром за стеклом нужно предусмотреть вентиляцию внутри топки, так как будет образовываться конденсат на стекле. Есть модели 3D каминов за стеклом с трёхсторонним обзором. Их особенностью есть то, что в корпус камина встроен вентилятор, который и создает воздухообмен.
Чем отличается биокамин от электрокамина?
Биокамин имеет открытое пламя, которое создается с помощью горения биотоплива. В случае установки биокамина нужно предусматривать хорошую вентиляцию помещения, так как при горении сжигается кислород, а это плохо влияет на самочувствие людей. Также биокамин бесконтрольно выделяет тепло, что делает проблемой использования камина в жаркие периоды года.
Подробнее об использовании биокамина в квартире можете почитать в нашей статье.
Использования биокамина требует большой осторожности, если в доме есть дети или животные. В свою очередь, электрокамин является полностью безопасным прибором, корпус электрокамина не нагревается, в случае 3D каминов, если вода заканчивается в бачке, он автоматически выключается. Есть ряд моделей 3D электрокаминов, которые имитируют горение биокамина.
Подробнее об 3D электрокаминах с эффектом пламени биокамина можно почитать в нашей статье.