Очень много людей ошибочно думают, что электрокамин потребляет очень много энергии, сравнивая его с обогревателем. Данное сравнение не есть правильным, так как электрокамин в первую очередь – это предмет декора. Обогрев – это дополнительная функция и не самая главная, на которую нужно обращать внимания, выбирая электрокамин. При визуализации электрокамин потребляет от 18 Ватт до 250 Ватт, что зависит от модели и системы подсветки – Led технологии или обычные лампы. При работе на обогрев электрокамин потребляет от 0,7 квт до 2,5 квт, что также зависит от модели. Следует заметить, что обогрев и визуализация могут работать как параллельно, так и отдельно.