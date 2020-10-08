При создании дизайна кухни немало ошибок допускают в выборе холодильника. На что обратить внимание и как остаться довольным выбранной моделью – читайте в нашем материале.

Существует свод правил, которые нужно учесть при выборе холодильника, сообщает украинский дизайнер Ирина Лысюк.

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Забудьте о слишком большом холодильнике



Огромный холодильник может испортить вид кухни / Фото sovet-ingenera

Часто те, кто переезжает в новую квартиру или дом, хотят выбрать большой холодильник. Останавливаются на "американской мечте" – холодильнике с двойными дверцами, который будет стоять посреди кухни.

Эта идея оказывается плохой. Холодильник занимает много места, но почти не бывает заполнен.



Большой холодильник занимает много пространства / Фото vyborexperta

Жителям больших городов не нужно покупать продукты на несколько недель или месяцев. Они имеют доступ к свежей пище на рынке или в супермаркете почти каждый день.

Поэтому большой холодильник оказывается ненужной тратой денег и места на кухне.

Встроенный – лучше



Встроить холодильник можно в любую кухню / Фото prokuhnyu

Дизайнеры советуют не привлекать лишнего внимания к холодильнику. Обычно рекомендуют выбирать встроенные варианты.

Если выбирать между отдельно стоящим холодильником и встроенным, то дизайнер, который создает современные интерьеры, однозначно выберет встроенный холодильник и скроет его, – делится дизайнер Ира Лысюк.



Дизайн встроенных холодильных камер выглядит великолепно / Фото newsdelo

Обратите внимание на ретро



Ретро-техника имеет стильный вид / Фото elenaeller

Есть немало фирм, предлагающих холодильники "под ретро". Пожалуй, это единственный вариант отдельно стоящего холодильника, который заслуживает положительные отзывы дизайнеров интерьера.

Такая техника выглядит достаточно органично и может стать украшением почти любой кухни.

Нужен большой объем?



Часто выбирают отдельно холодильник и морозильную камеру / Фото dekoriko

Если у вас большая семья, и без немалого запаса продуктов не обойтись, советуют обратиться к нестандартным решениям.

Можно встроить два холодильника: с правосторонним и левосторонним дверцами. Так не пострадает эстетика, а площадь для хранения значительно увеличится.



Встроенная техника сохраняет дополнительное пространство / Фото vash.market

Также можно встроить отдельно холодильник и морозильную камеру. Это позволит уменьшить количество дверей – в таком варианте их будет всего две, а не четыре.

При необходимости иметь большой холодильник в маленькой кухне, дизайнеры советуют создать отдельно встроенный холодильник и отдельно – низкую морозильную камеру. Это сэкономит пространство и позволит хранить нужные продукты качественно.

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Сколько стоит?



Холодильник в стиле "ретро" стоит довольно дорого / Фото elenaeller

Самые дешевые варианты встроенных холодильников сегодня можно приобрести за 500 долларов. Дороже будут стоить отдельно холодильник и морозильная камера – их цена составит около 2500 долларов.

Отдельные модели ретро-холодильников обойдутся покупателям в 3000 долларов. Впрочем, сегодня существует немало бюджетных моделей, оформленных под "ретро".

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