Выбирать цвет для стен в собственном доме или квартире можно самому, а можно довериться профессионалам. Ведь выбрать так, чтобы не пожалеть о зеленых или бордовых стенах на кухне уже через год – задача не всегда простая. Так как сделать выбор цвета обдуманно и не прогадать – читайте в материале.

На выбор цвета влияет много факторов, которые индивидуальны для каждой комнаты, рассказывает в комментарии изданию The Village архитектор-дизайнер Любовь Миронюк.

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Какие факторы влияют на выбор цвета для стен

Освещение

Освещение является важным фактором / Фото Unsplash

Перед посещением магазина надо обратить внимание на освещение комнаты. Так, принято, что для темных помещений лучше использовать светлые оттенки теплых цветов, например, оттенки желтого или оранжевого. Такой прием позволит легко сделать комнату светлее и уютнее.

Для светлых комнат спектр цветов будет шире, но Любовь Миронюк советует избегать насыщенных теплых вроде желтого, оранжевого или красного. Оттенки этих цветов в сочетании с ярким светом будут делать комнату более жаркой".

Психологический аспект

Цвета способны даже формировать настроение / Фото Unsplash

Стоит учитывать и эмоции, которые вы бы хотели испытывать во время пребывании в комнате. Известно, что цвета способны "раздражать" или наоборот "успокаивать" жителей.

Принято считать, что яркий красный стимулирует кровообращение и обостряет ощущения. Желтый тонизирует и создает позитивное настроение, а голубой успокаивает и помогает концентрироваться.

"Виды" комнат

Для спальни не рекомендуют брать яркие цвета / Фото Unsplash

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Функции, которые выполняет комната, тоже влияют на выбор цвета. Эксперты советуют для спальни выбрать оттенки голубого или зеленого. Для кухни лучше всего подходят красный, оранжевый, желтый или зеленый, а кабинет будет выглядеть лучше, если там будут синие, зеленые или голубые стены.

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