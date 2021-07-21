5 вопросов, которые вы должны задать себе, прежде чем выбрать акцентный цвет помещения

Найти правильный цветовой акцент для комнаты – сложная задача. Чтобы усовершенствовать монохромное пространство, придется взять всю палитру цветов, определиться, какой оттенок гармонирует с основной краской, ознакомиться с каталогами ярких мебельных изделий и наконец принять решение.

Чтобы упростить процесс поиска, делимся списком вопросов, составленных экспертами. Каждый из них поможет честно ответить, каким вы хотите видеть обновленное помещение.

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1. Уместна ли акцентная стена в комнате



Как выбрать акцентный цвет для квартиры / Фото Pinterest

Вопреки распространенному мнению, акцентные стены не всегда уместны в интерьерах. Они идеально подходят, чтобы выделить мебель или декор, а также для разделения квартиры на различные зоны при открытой планировке.

Важно учесть также планирование и форму комнаты. Длинные узкие помещения с дверью и окном на коротких стенах, будут выглядеть еще меньше если выделить какую-то из сторон. В этом случае лучше покрасить 4 стены в один цвет.

Прежде чем покрасить одну стену в иной цвет, подумайте других интересных элементах, которые будут гармонировать с ней. Если вам в голову не приходит ни один объект, который вы хотите подчеркнуть, лучше отказаться от затеи с акцентными цветами.

2. Что я хочу выделить



Как выбрать акцентный цвет для квартиры / Фото Apartment Therapy

Если вы все же решили, что вашему интерьеру действительно нужен акцентный цвет, пора понять, как и для чего вы его используете.

При выделении потолка светлым цветом, предусмотрите в комнате длинные шторы с градиентом, который соединит верх и низ помещения. Хотите, чтобы выделялся камин, покрасьте его темными тонами и разместите над ним рамку с картиной в противоположных оттенках. Чтобы обратить внимание гостей на эксклюзивный дизайнерский декор, подберите аналогичный цвет, который будет фигурировать на большей поверхности (это может быть как стена, так и ковер).

3. Как будет выглядеть этот цвет

Поняв, где вы хотите разместить акцентный цвет, важно подумать, как он будет выглядеть в любое время суток. Вид краски зависит от света, проникающего в комнату. То, что может удачно сработать в комнате, окна которой выходят на юг, необязательно подойдет для помещения, расположенного со стороны севера.

Вы должны протестировать различные варианты оттенков, прежде чем выбрать один из них. Кроме того, важно проверять, как будет выглядеть каждый в течение дня. Как только вы определите победителя, не забудьте правильно загрунтовать и покрасить стены в 2 слоя.

4. Где можно повторить цвет акцента



Яркий акцент в доме / Фото Pinterest

Выбранный цвет не должен оставаться изолированным на одной лишь стене. Выбирая схему комнаты, включите в нее и акцентный цвет, чтобы в итоге получилась связная и гармоничная картинка. На практике вам помогут подушки, вазы или арт объекты такого же цвета.

5. Нравится ли вам цвет на самом деле

Тенденции могут приходить и уходить, но атмосфера вашего дома с вами надолго. Поэтому важно выбирать цвет, который вам действительно нравится, а не тот, что назван трендом этого года.