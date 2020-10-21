Вы точно его купите: дизайнеры создали стул, на который можно вешать одежду
Теперь можно забыть о железном правиле "не вешать одежду на спинку стула". Для тех, кто всегда использует стул вместо гардероба, дизайнеры придумали сиденья, спинка которого играет роль вешалки.
Теперь точно ничего не помнется и не потеряется. На многофункциональный стул можно повесить пиджак и даже платье – для этого сделаны специальные плечики.
Стулья для одежды изготавливают преимущественно из дерева / Фото Dekoriko
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Модель с двойной спинкой подойдет всем / Фото Dornob
Некоторые модели имеют двойную спинку. Одну вы используете для удобного сиденья, а на вторую вешаете все, что пожелаете.
Преимущество такой конструкции в том, что случайным движением спины вы не сбросите все вещи на пол. Этот стул точно вызывать удивление гостей.
Удобно использовать такой стул в офисе / Фото Pinterest
Кроме того, эту модель можно использовать в кафе и офисах, где нет гардероба или шкафа. Посетители смогут повесить свою верхнюю одежду и комфортно разместиться на стуле.
Яркая модель для стильного интерьера / Фото Stroy-podskazka
Вторым вариантом являются стулья с удлиненной спинкой. Нередко в спинке делают дополнительные перегородки, а сверху добавляют вешалку для только что отглаженных или деликатных вещей.
Такой стул можно повесить в шкаф, а на него – верхнюю одежду / Фото Decoriko
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Удобно ли сидеть на таком стуле – неизвестно, однако он точно украсит ваш интерьер и станет его "изюминкой". Такой вариант прекрасно сохранит ваши вещи "для особого случая", выглаженные вечером.
Вещи останутся в отличном состоянии / Фото Links-stroy
Выбор стульев для одежды сегодня достаточно большой / Фото ar-it.com.ua
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