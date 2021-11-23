Вы такого еще не видели: в Париже построят удивительный небоскреб в форме треугольника

В Париже началось строительство поразительного небоскреба – его особенностью является форма треугольника и высота. Это должно быть третье по высоте здание в столице Франции.

Проект невероятной постройки разработан швейцарской студией Herzog & de Meuron. Общая стоимость проекта составит 670 миллионов евро.

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Башня под названием Triangle будет высотой около 180 метров. Строительные работы планируют начать уже в этом году, они продлятся до 2026 года. Знаковое сооружение / Фото dezeen

Это величественное сооружение станет самым большим небоскребом, который появится на горизонте центра Парижа с 1973 года. Здесь планируют разместить офисы, конференц-центр, магазины, рестораны и гостиницы.

ІИнновационный дизайн / Фото dezeen

"Мы разработали “Triangle” для Парижа и парижан. Нашим величайшим достижением будет создать концепцию, которая будет открыта для всех и будет представлять интересы каждого", – отметили основатели студии Herzog & de Meuron.

Невероятное величие / Фото dezeen

Благодаря своей форме силуэт башни будет меняться с разных ракурсов. Такой замысел имеет особое предназначение – улучшение обзора башни для тех, кто находится внутри и одновременно уменьшая размер отбрасываемой на соседние здания тени. Фотоэлектрические панели будут установлены по всей южной стороне здания.

Удивительный проект / Фото dezeen

Башня будет иметь 42 этажа и площадь более 90 тысяч квадратных метров.

Треугольник станет третьим по высоте зданием в черте города Парижа, уступая только Монпарнасу и Эйфелевой башне.