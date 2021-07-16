Плитка – универсальное решение для любых помещений, однако после ремонта может остаться немало ее остатков. Ниже несколько простых и доступных идей, как творчески можно использовать кафель в доме.
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Подставки
Плитку небольшого размера можно использовать как подставку для чашек или бутылок. Необходимо просто приклеить кусок бархата к внутренней части плитки.
Лучшая подставка для горячей чашки / Фото Вoredpanda
Декор стола
Если в доме есть стол, который нуждается в обновлении, то с помощью плитки можно создать новый предмет интерьера. Вместо того, что покупать новую дорогую мебель, стол можно выстелить плиткой.
Стильное решение / Фото Вoredpanda
Магниты на холодильник
Стильной изюминкой интерьера может стать синхронизация плитки на полу с декором на холодильнике. Нужно взять небольшие по размеру плитки или вырезать необходимый размер и прикрепить маленькие магнитики на тыльной стороне каждого куска.
Великолепный декор для холодильника / Фото Вoredpanda
Кафельное зеркало
Еще один замечательный способ использования плитки – выложить ею любимое зеркало в ванной комнате.
Эстетичное зеркало / Фото Вoredpanda
Настенное искусство
Один из самых простых способов стилизации остатков плитки - поместить кафель в рамку. Это создаст особую атмосферу в комнате. Любимую плитку необходимо вставить в рамку и повесить на стену.
Стильные конструкции / Фото Вoredpanda