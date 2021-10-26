На западе Саудовской Аравии планируется начать строительство уникального проекта нескольких курортов: на воде, в пустыне и в горах. Американская архитектурная студия Oppenheim создала проект Desert Rock, который предложит целый ряд роскошных номеров, встроенных прямо в скальные массивы.

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Это будет совершенно уникальный опыт жизни в горах и пещерах с невероятной роскошью.

Невероятное место / Фото designmag

Архитекторы из студии Oppenheim спроектировали внутренние открытые просторы, чтобы они сочетались с ландшафтом и выглядели погруженными в скалистые массивы. Это отдельные виллы и зоны общего пользования в щелях, чтобы как можно меньше нарушать характер ландшафта.

Увлекательный проект / Фото designmag

Курорт будет иметь арабский стиль со всеми присущими ему деталями роскоши и шика. Кроме домиков для проживания здесь также планируют возвести несколько объектов, которые будут рассказывать историю страны и археологические детали местности.

Отдыхать здесь будет просто сказочно / Фото designmag

Общая площадь проекта поражает – она составляет 31 тысячу квадратных метров. Всего здесь будет размещено 48 вилл и 12 гостиничных номеров. Первый этап строительства должен завершиться в 2023 году.

Больше фото удивительного проекта: