Всплеск и невесомость: 8 необычных дизайнерских ванн

При проектировании санузла легко забыть, что ванная – не стандартный резервуар, а центральная часть интерьера. Чтобы персонализировать ее под ваши нужды, обратите внимание на оригинальные формы и нетрадиционные материалы.

В этой коллекции представлены нестандартные дизайнерские ванны. Продуманные решения и инновационные технологии в сочетании с нетипичными материалами, формами и цветами, помогли создать изысканные и оригинальные варианты, которые разрушают устойчивые стереотипы о ванне.

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Ванная Desco Oval



Ванная Desco Oval / Фото Architizer

Роскошная коллекция архитектора Витторио Лонгеу, созданная из цельного мрамора предлагает изменить взгляд на обычные ванны. Асимметричная модель весит почти 360 килограммов. При этом изделие тщательно обрабатывается, чтобы защитить камень от пятен и царапин.

Ванная Cuno



Ванна-колыбель / Фото Architizer

Cuna, что в переводе с испанского означает колыбель, является элегантной ванной со стальной рамой, которая создает стильный и лаконичный контраст и подчеркивает изящные изгибы ванны.

Ванная Drop



Ванная Drop / Фото Architizer

Ванная нестандартной формы, вдохновленная морскими ракушками и каплями воды, предназначена для одновременного купания нескольких человек. Архитекторы, разрабатывающие изделие, решили предоставить ему естественную форму, которая обеспечит такую же свободу передвижения, как и в открытом водоеме.

Гамак для ванны от Splinter Works



Гамак для ванны / Фото Architizer

Ванна, разработанная для "полного бегства от реальности", объединила в себе расслабление, характерное для лежания в гамаке, с комфортом теплой ванны. Легкий и прочный материал, который обычно используется при производстве автомобильных запчастей и самолетов, применен здесь для предоставления ванне соответствующей формы. Гладкая черная отделка придает ванне футуристический вид, а переплетения волокон напоминают традиционные тканевые гамаки.

Ванная Shell от Нины Майер



Ванная Shell от Нины Майер / Фото Architizer

Нежная деревянная ванна, создана австрийским архитектором Ниной Майер, вырезанная из массива ореха. Затем конструкция подверглась ручной полировке и обработке покрытием. Технология изготовления позволила оптимизировать каждый наклон и обеспечить бесшовный интегрированный слив.

Ванная Prime



Ванная Prime / Фото Architizer

Выпуклая форма ванны была вдохновлена тем, как давление воды "формирует эластичный материал". При этом авторы проекта позаботились, чтобы основа была данью традициям.

Ванная Вьекес



Ванная Вьекес / Фото Architizer

Модель названа в честь небольшого острова в Карибском море. Основа, которая напоминает металлический барабан, изготовлена из прочной ребристой стали. Ее традиционный вид дополняется полкой и спинкой из прочного и водостойкого дерева.

Ванная от Таля Энгеля



Ванная от Таля Энгеля / Фото Architizer

Израильский дизайнер Таль Энгель применил давно известный метод построения лодок. Эта конструкция позволяет удержать воду внутри плетеного судна, изготовленного из гнутых полос белого ясеня.