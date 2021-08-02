Все включено: проект 28-этажного отеля в Мельбурне

Современный многоэтажный отель будет располагаться за фасадом здания, выполненной в стиле эдвардианской эпохи. Отель должен дополнить историческое значение этого места, но не имитировать его особенности.

Проект включает реставрацию исторической кирпичной кладки на фасаде, чтобы обновить цвет и общее состояние исторического здания. Серебряное остекление, которое отражает свет, и каменная облицовка колонн дополнят исторический кирпичный фасад, обеспечивая при этом современную форму башни.

Интересно Продуманность и умеренность: современные тренды в дизайне домашнего интерьера

Сохраненный исторический фасад / Фото khach-san

За отреставрированным фасадом запланировано кафе на террасе. Внутренние лестницы будут вести в бар отеля. Вдоль восточной стороны здания разместят ресепшен. С этой же стороны оснащен застекленный въезд на парковку легкового транспорта гостей.



Каждый этаж выполняет отдельную функцию / Фото khach-san

На первом уровне отеля планируется зона столовой. Второй уровень предполагает технические помещения. Этажом выше разместится администрация. Согласно плану проекта, четвертый этаж будет арендоваться под офисы. Также здесь предусмотрены помещения в формате open-space и залы для проведения конференций.

6 – 27 этажи – это гостиничные номера. В общем небоскреб должен включить 18 "стандартов". Самые дорогие номера располагаться на 27 этаже. Это так называемые "президентские люксы" с наибольшей площадью. По плану предусмотрено только 2 эксклюзивных номера. Верхний этаж займет функциональная терраса.

Предварительная смета проекта составляет 120 миллионов долларов.