Заведение, в котором из картона сделали стены и мебель, расположено в Мумбаи, Индия. Архитекторы хотели продемонстрировать, что из экологического материала можно изготовить любую форму.

Проект разработала индийская архитектурная студия Nudes , сообщает Dezeen .

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Стены украсили необычными волнами / Фото Dezeen

Авторы идеи хотели доказать универсальность картона как экологически чистого материала. К тому же картон универсальный и прочный. Из него изготовили столы и стулья, им обклеили стены.

Даже светильники сделали из гофрированного материала.

Мебель вырезали из нескольких слоев склеенного между собой картона, чтобы придать ей нужную форму. Здесь есть скамьи, выступающие из стен и отдельные стулья. Столы создали из отдельных элементов, которые соединили между собой.



Все, что можно потрогать – из картона / Фото Dezeen

Картон хорошо поглощает звуки, поэтому он идеально подходит к интерьеру шумного кафе в индийском мегаполисе.

Строительство из картона означало постоянное исследование и изучение характеристик материала, – отметил один из авторов дизайна.



Мебель смоделирована так, что выступает из стен / Фото Dezeen

Для того чтобы столы служили дольше, их покрыли специальной восковой обработкой. Такую поверхность легче убирать – ее можно протирать влажной тряпкой.

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Потолок украсили в общей стилистике интерьера / Фото Dezeen

Когда дизайн надоест или устареет, картон можно переработать. А можно просто дать ему разложиться – ведь этот материал абсолютно экологичен.

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