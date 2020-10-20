Все из картона: фото стильного ресторана с экодизайном в Индии
Заведение, в котором из картона сделали стены и мебель, расположено в Мумбаи, Индия. Архитекторы хотели продемонстрировать, что из экологического материала можно изготовить любую форму.
Проект разработала индийская архитектурная студия Nudes, сообщает Dezeen.
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Стены украсили необычными волнами / Фото Dezeen
Авторы идеи хотели доказать универсальность картона как экологически чистого материала. К тому же картон универсальный и прочный. Из него изготовили столы и стулья, им обклеили стены.
Даже светильники сделали из гофрированного материала.
Мебель вырезали из нескольких слоев склеенного между собой картона, чтобы придать ей нужную форму. Здесь есть скамьи, выступающие из стен и отдельные стулья. Столы создали из отдельных элементов, которые соединили между собой.
Все, что можно потрогать – из картона / Фото Dezeen
Картон хорошо поглощает звуки, поэтому он идеально подходит к интерьеру шумного кафе в индийском мегаполисе.
Строительство из картона означало постоянное исследование и изучение характеристик материала, – отметил один из авторов дизайна.
Мебель смоделирована так, что выступает из стен / Фото Dezeen
Для того чтобы столы служили дольше, их покрыли специальной восковой обработкой. Такую поверхность легче убирать – ее можно протирать влажной тряпкой.
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Потолок украсили в общей стилистике интерьера / Фото Dezeen
Когда дизайн надоест или устареет, картон можно переработать. А можно просто дать ему разложиться – ведь этот материал абсолютно экологичен.
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