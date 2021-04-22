Выставка "Кусама: Космическая природа" пройдет с 10 апреля по 31 октября 2021 в нью-йоркском ботаническом саду. Шоу, которое было отложено из-за пандемии коронавируса, открытое для посетителей до 10 октября.
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Кусама, которая славится своими масштабными произведениями в горошек, использовала металлические скобы, чтобы плотно обмотать несколько деревьев красной полиэфирной тканью, покрытой белыми пятнами. Художница дала название творению – "Вознесение в горошек на деревьях".
"Вознесение в горошек на деревьях" / Фото dezeen
Еще одна инсталляция художницы это – озеро, заполненное 1400 зеркальными стальными шариками в саду нарциссов. Инсталляция, основанная на произведении искусства Кусама, впервые выполненном в 1966 году. Ранее художница заполняла подобными сферами заброшенное здание на полуострове Рокевей в Нью-Йорке.
Озера с металлическими шариками / Фото dezeen
"Танцующий тыква" – новое произведение художницы. Это бронзовая скульптура аморфной формы, похожая на тыкву на восьми расписанных ножках в горошек и высотой пять метров.
"Танцующая тыква" / Фото dezeen
Художница также создала алюминиевую скульптуру в форме звезды под названием "Я хочу полететь к Вселенной", которую установили над прудом.
"Я хочу полететь к Вселенной" / Фото dezeen
"Моя душа вечно цветет" – это урожай цветных металлических цветов, которые прорастают из воды в круглой форме под стеклянным куполом консерватории Энид А Хаупт – теплицы, построенной в 1902 году, в которой полно пальм и орхидей.
"Моя душа вечно цветет" / Фото dezeen
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Среди колонн здания Библиотеки Мерца расположено скопления щупальцеобразных форм в горошек, напоминающие творения Кусамы 2015 под названием "Жизнь". Наряду с тыквами и горошком, Кусама славится своими интерактивными пространствами оптической иллюзии, она использует зеркала и свет для создания увлекательных "безграничных" инсталляций.
"Щупальца" Кусамы / Фото dezeen
Она создала Infinity Mirrored Room – иллюзию в сердце ботанического сада с цветным стеклом, которое фильтрует свет, когда он меняется в течение года.