Выставка "Кусама: Космическая природа" пройдет с 10 апреля по 31 октября 2021 в нью-йоркском ботаническом саду. Шоу, которое было отложено из-за пандемии коронавируса, открытое для посетителей до 10 октября. 

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Кусама, которая славится своими масштабными произведениями в горошек, использовала металлические скобы, чтобы плотно обмотать несколько деревьев красной полиэфирной тканью, покрытой белыми пятнами. Художница дала название творению –  "Вознесение в горошек на деревьях". 

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"Вознесение в горошек на деревьях" / Фото dezeen

Еще одна инсталляция художницы это – озеро, заполненное 1400 зеркальными стальными шариками в саду нарциссов. Инсталляция, основанная на произведении искусства Кусама, впервые выполненном в 1966 году. Ранее художница заполняла подобными сферами заброшенное здание на полуострове Рокевей в Нью-Йорке.

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Озера с металлическими шариками / Фото dezeen

"Танцующий тыква" – новое произведение художницы. Это бронзовая скульптура аморфной формы, похожая на тыкву  на восьми расписанных ножках в горошек и высотой пять метров.

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"Танцующая тыква" / Фото dezeen

Художница также создала алюминиевую скульптуру в форме звезды под названием "Я хочу полететь к Вселенной", которую установили над прудом.

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"Я хочу полететь к Вселенной" / Фото dezeen

"Моя душа вечно цветет" – это урожай цветных металлических цветов, которые прорастают из воды в круглой форме под стеклянным куполом консерватории Энид А Хаупт – теплицы, построенной в 1902 году, в которой полно пальм и орхидей.

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"Моя душа вечно цветет"  / Фото dezeen

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Среди колонн здания Библиотеки Мерца расположено скопления щупальцеобразных форм в горошек, напоминающие творения Кусамы 2015 под названием "Жизнь". Наряду с тыквами и горошком, Кусама славится своими интерактивными пространствами оптической иллюзии, она использует зеркала и свет для создания увлекательных "безграничных" инсталляций.

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"Щупальца" Кусамы  / Фото dezeen

Она создала Infinity Mirrored Room –  иллюзию в сердце ботанического сада с цветным стеклом, которое фильтрует свет, когда он меняется в течение года.