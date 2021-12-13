Все для чтения: оригинальный дом с открытой библиотекой

Книги – это отдельный мир, в который каждый из нас любит погружаться. Место для чтения – особая зона дома, требующая уникальной атмосферы.

Библиотека – это особая зона, похвастаться которой может не каждый дом. Обычно ее располагают в задней части дома, подальше от шума.

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Пересечение миров / Фото Archdaily

Архитектор Hiroshi Kinoshita представил свое видение библиотеки в современном доме. Свою идею он воплотил в японском городе Тоттори.

Функциональность и простота – превыше всего / Фото Archdaily

Под библиотеку клиент выделил целых 72 квадратных метра. Архитекторы решили сделать ее "открытой для города", чтобы популяризировать чтение и дать владельцу возможность поговорить о книгах с каждым, кто пожелает.

Уголок уюта в динамике города / Фото Archdaily

Благодаря минимализму ремонт помещения обошелся владельцу в незначительную сумму. В результате он получил частное жилище наверху и почти публичное пространство для интеллектуальных бесед прямо в своем доме.