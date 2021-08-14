Если углубиться в историю украинской архитектуры, можно увидеть, что для помещений, возведенных в 19 веке, главным параметром была симметрия фасадов, тогда как внутренний вид помещений и соединения комнат практически не учитывались. Массивные кровати размещались под окнами, габаритные шкафы нередко закрывали двери, а тяжелые столы перекрывали проходы. Зато много внимания уделялось декоративным, однако нефункциональным элементам.

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Ситуация несколько изменилась в 20 веке. Тогда на первый план вышли практичность, экономичность и гигиеничность. Мебель должна быть приспособленной для повседневных нужд жителя дома: исчезает лишний декор, что облегчает уборку поверхностей, предметы интерьера становятся функциональнее и существенно уменьшаются в размерах.

Из-за экономического фактора, минимализм межвоенного периода популяризировал простые модели, дешевые материалы и минимальное количество декора. Но даже такие ограничения не мешали мастерам украшать тогдашнюю мебель резным гуцульским орнаментом.

С развитием промышленности, увеличением количеств фабрик массового производства и спроса на зарубежный продукт, происходит упадок традиционного искусства. Интерес к аутентичной мебели возрождается только в течение последнего десятилетия. Молодые архитекторы и дизайнеры начали активно изучать архивы и заимствовать идеи прошлого. Поэтому в современных домах все чаще используются старинные предметы (или стилизованные аналоги). И как показала практика, такое решение действительно привлекло внимание специализированных изданий и престижных конкурсов со всего мира.

Чем вызван тренд на аутентику

Спрос на этностиль в интерьере



Элементы украинского этностиля в Чикаго / Фото Apartment Therapy

Этностиль – это воспроизведение в интерьере этнических мотивов и элементов культуры определенного народа. Направление развивалось на протяжении многих веков и было едва ли не единственным стилем интерьера, который сформировался органично, а не под влиянием социально-экономических веяний в обществе.

Суть этностиля заключается в подражании, при этом за основу может браться и современный дизайн с вкраплением старинной мебели из натуральных материалов.

Первооткрывателями стиля можно считать мореплавателей, которые привозили из других стран памятные предметы для собственного использования или продажи. С развитием туризма все больше людей стали открывали для себя культуру дальних стран и привозили домой не только незабываемые впечатления, но и желание воспроизвести экзотические мотивы в своем доме.

Когда пандемия остановила путешествия, люди начали использовать аутентичную мебель разных народов, чтобы путешествовать между континентами по крайней мере в своем доме.

Интерес к национальной идентичности



Аутентичный украинский декор стал популярным в мире благодаря студии Makhno / Фото Sergey Makhno Architects

Если подражание средиземноморскому и восточному интерьерам были для украинцев типичной практикой, сознательное желание привнести в повседневную жизнь старинную украинскую мебель пришло к нам не так давно. Традиции ремесленничества, природные материалы и ландшафты Украины начали вдохновлять известных сегодня архитекторов, среди них – Сергей Махно, Наталья Якуша и другие. В интерьерах, реализованных их студиями и авторских коллекциях предметного дизайна, считывается массив работы по изучению и воспроизводству деталей, которые были характерны для обустройства украинских домов 19 – 20 века.

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Экологичность



Для этнического стиля характерны натуральные элементы / Фото Pinterest

Еще одним важным фактором популярности этнодизайна является его экологичность. Для отделки этнических интерьеров используют дерево, ротанг, кожу, камни, глину, шерсть, что удачно накладывается на сегодняшний тренд осознанного потребления.

Как правильно использовать старую мебель в современных интерьерах

В современных интерьерах используют старые сундуки, ящики, диваны. Нередко можно встретить глиняную посуду, ковры, вышитые полотенца или элементы традиционной росписи. Тем не менее, обустраивая помещения с элементами аутентичности, недостаточно просто разместить один из перечисленных предметов в комнату. Чтобы ваш дом был выдержан в одной стилистике, важно соблюдать несколько простых правил.

Выберите акцент



Аутентичная мебель в интерьере / Фото Pinterest

Если в комнате много этнических аксессуаров, лучше использовать светлую краску для стен и нейтральный текстиль. И наоборот – небольшое количество старинной мебели с декором позволяет использовать традиционные ковры и роспись на стенах.

Натуральные материалы



Основной материал в украинском этностиле – это дикое дерево / Фото Pinterest

Основной материал в украинском этностиле – это дикое дерево. Это может быть как деревянная мебель, так и стены. Чтобы дополнить их, используйте льняные и конопляные ткани.

Попробуйте сочетать старинное и современное



Минималистичный современный дизайн с вкраплением этномотивов / Фото Pinterest

Выберите характерный предмет, к примеру, бамбетель, и расположите рядом стеклянный дизайнерский столик, изготовленный современными дизайнерами.

Цвета



Отреставрированная квартира, в которые использованы аутентичные элементы / Фото replusbureau

Учтите особенности региона, из которого к вам пришла акцентная вещь. Гуцульскому интерьеру присущи зеленые и желтые цвета, и если мы говорим о сундуке из этого региона, есть смысл разрисовать часть стены зеленым графическим узором.

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Декор

Приобретите керамическую посуду, обожженную в цвет глины. Также обратите внимание на ковры и полотенца. Вереты и покрывала, которые производятся в Украине по старым технологиям, удачно подойдут для современного этностиля.

Минимум стилизации, максимум аутентичности



Отреставрированная квартира, в которой использованы аутентичные элементы / Фото replusbureau

Не пытайтесь стилизовать дом под этнику, если в комнате преобладает пластиковая или лакированная мебель, а также элементы советского наследия. Лучше избавиться от этих предметов интерьера и только тогда интегрировать в дизайн аутентику.