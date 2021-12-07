Восточный стиль в квартире: какие ошибки наиболее распространены

Восточные нотки в доме – это особая магия. Атмосфера расслабления и спокойствия пронизывает все пространство.

На первый взгляд, оформление квартиры в восточном стиле не требует особого труда. Ковры, красочные цвета, декор – и дело сделано.

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Но с таким подходом можно совершить много ошибок, которые испортят всю картину. Восточный стиль – дело тонкое, потому к процессу нужно подходить с осторожностью.

Восточный стиль – это не всегда просто / Фото Pinterest

Микс стилей

На Востоке есть очень много культур, сочетание которых будет далеко не идеальным решением. Первое, что необходимо сделать – найти свой стиль: индийский, японский, арабский. Только после этого следует переходить к следующему этапу.

Декор

В любом восточном стиле декор – это основной акцент. Его просто не может быть мало. Но здесь нужно искать баланс – не нужно загромождать пространство большим количеством мелких деталей. Ваше жилье – это история, не нужно вплетать в нее ненужных героев.

Линии и мебель

Восточный стиль – это всегда о прямых линиях и минимализме в мебели. Чтобы вы не выбрали – просторы должны быть свободными и открытыми. Если ваша площадь ограничивает ваше воображение, нужно посоветоваться с дизайнером. Экономия как противовес поиску идеального решения ни к к чему хорошему не приведет.

Текстиль

В восточных стилях текстиля много. Ковры, подушки, накидки – на нехватку ткани здесь грех жаловаться. Выбор текстиля следует делать таким образом, чтобы он работал на одну идею, но не сливался. Например, подобные цвета могут быть разграничены узорами или яркими деталями. Главное избежать эффекта, словно вы оказались внутри какой-нибудь кабины, обитой коврами.