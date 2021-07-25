Воплощение современного украинского минимализма: фото двухуровневой квартиры в Киеве
Источник:Behance Makhno Studio
Taka Apartment от украинской команды Makhno Studio – это двухэтажная квартира в одном из спальных районов Киева, которая стала воплощением современного украинского минимализма. Команда архитектора работала над проектом 2 года.
Лаконичное, функциональное и уютное – это пространство стало точкой пересечения природных стихий. Площадь апартаментов 250 квадратных метров позволила команде архитекторов и дизайнеров (Сергей Махно, Виктор Захарченко, Евгения Чельник, Леся Лей) реализовать здесь необходимы зоны для жизни, отдыха и работы.
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Воздух
Монохромная столовая / Фото Makhno Studio
Монохромная столовая / Фото Makhno Studio
Лаконичная кухня / Фото Makhno Studio
Лестница, ведущая на второй уровень / Фото Makhno Studio
Планировка квартиры довольно простая и функциональная. На первом этаже находится гостиная зона, объединенная с кухней и столовой. За коридором скрывается гостевая спальная комната. Бетонно-деревянная лестница ведет на второй этаж, где размещены спальня хозяев, ванная и рабочий кабинет.
Дизайн настраивает на легкость и предоставляет полную свободу передвижения и действий, которые только придут в голову.
Земля
Журнальный столик является продолжением дивана / Фото Makhno Studio
Декорирование апартаментов / Фото Makhno Studio
Двухуровневая квартира в Киеве / Фото Makhno Studio
В основе цветовой гаммы интерьера – земля. Оттенки с привкусом чернозема читаются повсюду: от светло-серой декоративной штукатурки на стенах до ослепительно черной кровати в спальной комнате.
Мебель и декор балансируют темный фон теплыми акцентами и наполняют квартиру уютом.
Свет
Освещение в кабинете / Фото Makhno Studio
Освещение в спальне / Фото Makhno Studio
Ванная комната / Фото Makhno Studio
Панорамные окна и просторные комнаты наполняют комнаты естественным светом днем и открывают вид на звездное ночное небо. За искусственное освещение отвечают авторские керамические светильники, созданные вручную в керамической мастерской Makhno Product.
Днепр
Морская тематика в апартаментах / Фото Makhno Studio
Морская тематика в апартаментах / Фото Makhno Studio
Из окон гостевой спальной комнаты открывается вид на Днепр. Берега так близко, что, кажется, будто синие воды разлились стенами квартиры – так выглядит металл, окисленный естественным способом, архитекторы использовали в интерьере.