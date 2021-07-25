Воплощение современного украинского минимализма: фото двухуровневой квартиры в Киеве

Taka Apartment от украинской команды Makhno Studio – это двухэтажная квартира в одном из спальных районов Киева, которая стала воплощением современного украинского минимализма. Команда архитектора работала над проектом 2 года.

Лаконичное, функциональное и уютное – это пространство стало точкой пересечения природных стихий. Площадь апартаментов 250 квадратных метров позволила команде архитекторов и дизайнеров (Сергей Махно, Виктор Захарченко, Евгения Чельник, Леся Лей) реализовать здесь необходимы зоны для жизни, отдыха и работы.

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Воздух



Монохромная столовая / Фото Makhno Studio



Монохромная столовая / Фото Makhno Studio



Лаконичная кухня / Фото Makhno Studio



Лестница, ведущая на второй уровень / Фото Makhno Studio

Планировка квартиры довольно простая и функциональная. На первом этаже находится гостиная зона, объединенная с кухней и столовой. За коридором скрывается гостевая спальная комната. Бетонно-деревянная лестница ведет на второй этаж, где размещены спальня хозяев, ванная и рабочий кабинет.

Дизайн настраивает на легкость и предоставляет полную свободу передвижения и действий, которые только придут в голову.

Земля



Журнальный столик является продолжением дивана / Фото Makhno Studio



Декорирование апартаментов / Фото Makhno Studio

Двухуровневая квартира в Киеве / Фото Makhno Studio

В основе цветовой гаммы интерьера – земля. Оттенки с привкусом чернозема читаются повсюду: от светло-серой декоративной штукатурки на стенах до ослепительно черной кровати в спальной комнате.

Мебель и декор балансируют темный фон теплыми акцентами и наполняют квартиру уютом.

Свет



Освещение в кабинете / Фото Makhno Studio



Освещение в спальне / Фото Makhno Studio



Ванная комната / Фото Makhno Studio

Панорамные окна и просторные комнаты наполняют комнаты естественным светом днем и открывают вид на звездное ночное небо. За искусственное освещение отвечают авторские керамические светильники, созданные вручную в керамической мастерской Makhno Product.

Днепр



Морская тематика в апартаментах / Фото Makhno Studio



Морская тематика в апартаментах / Фото Makhno Studio

Из окон гостевой спальной комнаты открывается вид на Днепр. Берега так близко, что, кажется, будто синие воды разлились стенами квартиры – так выглядит металл, окисленный естественным способом, архитекторы использовали в интерьере.