Волшебный фасад: в Таиланде создали ресторан с удивительными скульптурными формами из ротанга

Туристическая инфраструктура Бангкоке удивляет и восхищает. Одним из самых новых открытий стал ресторан с удивительным и особым дизайном.

Ресторан привлекает внимание своей необычной формой и уникальным дизайном. Скульптурные формы из ротанга создают драматическую особенность и загадку.

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Инсталляцию для ресторана Spice & Barley в Бангкоке создала студия архитектуры и дизайна интерьеров Enter Projects Asia.



Шикарный проект / Фото Сontemporist

Ресторан имеет стеклянный фасад высотой 30 метров, через который прекрасно видно интерьер ресторана и удивительные конструкции из ротанга.

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Удивительное место / Фото Сontemporist

В дизайне сочетаются цифровые 3D-технологии с традиционным искусством и ремеслами. Дизайнеры создали пространство, которое имитирует пиво во время его разливки в бокал.



Захватывающее пространство / Фото Сontemporist

Скульптурные формы выглядят очень эффектно. Также окрашенный золотом ротанг скрывает различные трубы, кондиционирования воздуха и другие коммуникации.