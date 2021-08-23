Волшебный фасад: в Таиланде создали ресторан с удивительными скульптурными формами из ротанга
Источник:Contemporist
Туристическая инфраструктура Бангкоке удивляет и восхищает. Одним из самых новых открытий стал ресторан с удивительным и особым дизайном.
Ресторан привлекает внимание своей необычной формой и уникальным дизайном. Скульптурные формы из ротанга создают драматическую особенность и загадку.
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Инсталляцию для ресторана Spice & Barley в Бангкоке создала студия архитектуры и дизайна интерьеров Enter Projects Asia.
Шикарный проект / Фото Сontemporist
Ресторан имеет стеклянный фасад высотой 30 метров, через который прекрасно видно интерьер ресторана и удивительные конструкции из ротанга.Не представляете своей жизни без технологий? Тогда свое жилье более современным. Кондиционеры и очистители воздуха Daikin помогут вам узнать все преимущества разумной техники дома. Подробнее с продукцией Daikin можно ознакомиться на сайте, заполнив соответствующую форму.
Удивительное место / Фото Сontemporist
В дизайне сочетаются цифровые 3D-технологии с традиционным искусством и ремеслами. Дизайнеры создали пространство, которое имитирует пиво во время его разливки в бокал.
Захватывающее пространство / Фото Сontemporist
Скульптурные формы выглядят очень эффектно. Также окрашенный золотом ротанг скрывает различные трубы, кондиционирования воздуха и другие коммуникации.