Если вы в детстве любили сказки, то их герои нередко жили в интересных и романтических местах. Кто из нас не мечтал жить в старинном маяке или башне. Рассказываем о семье, которая осуществила детскую мечту.

Источник: Novate

Два брата из провинции Южная Голландия потратили немало средств, времени и сил, чтобы реализовать то, о чем мечтали. Теперь их семьи живут в водонапорной башне.

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Водонапорная башня, ставшая жильем / Фото Watertower Nieuw Lekkerland В прошлом году их проект трансформации заброшенного инженерного объекта получил первую премию в конкурсе Watertowerprize 2020 за лучшее преобразование. Этот конкурс организовали в Нидерландах, чтобы спасти старые водонапорные башни.

Ребята с детства играли, бегая по коридорам водонапорной башни. Они уже тогда говорили, что когда-то купят ее и сделают там дом для себя.



Из окон башни открывается прекрасный вид / Фото Watertower Nieuw Lekkerland

Когда братьям исполнился 21 год, появилась возможность купить их любимый объект. Это произошло в 2013 году.

Зданию уже более 100 лет. Его построили еще в 1915 году.



Основной задачей было не превратить башню в банальное жилье / Фото Watertower Nieuw Lekkerland

Новые владельцы башни обратились в студию RV Architectuur, чтобы им помогли составить план действий. А делать ремонт владельцы хотели самостоятельно.

Самым сложным было то, что братья хотели не превратить башню в банальный дом. И им это удалось.



Каждая семья имеет собственные отдельные апартаменты / Фото Watertower Nieuw Lekkerland

Здание имеет диаметр 9 метров. Здесь сделали масштабные окна от пола до потолка.

Башню поделили на три секции: нижняя часть стала зимним садом, а на двух верхних спроектировали две изолированные жилые зоны. Так каждая семья имеет личное пространство и место для встреч на первом уровне.



Братья осуществили свою детскую мечту / Фото Watertower Nieuw Lekkerland

Ремонт в водонапорной башне продолжался 7 лет. Большинство работ владельцы выполняли самостоятельно. В результате башня превратилась в жилые апартаменты площадью 200 квадратных метров.

Пока шел ремонт, братья успели жениться и уже имеют детей. Теперь детишки бегают по лестнице и выглядывают из старинных окон башни.



Ремонт водонапорной башни стоил дорого / Фото Watertower Nieuw Lekkerland

Дополнительным бонусом является то, что сооружение расположено на возвышенности, и имеет собственную высоту 34 метра. Отсюда открывается невероятный вид на голландский пейзаж с многочисленными мельницами.

Реконструкция башни обошлась владельцам в 500 000 долларов.