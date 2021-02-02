Жить в башне: как из водонапорного сооружения сделали стильный дом и сколько это стоит
Если вы в детстве любили сказки, то их герои нередко жили в интересных и романтических местах. Кто из нас не мечтал жить в старинном маяке или башне. Рассказываем о семье, которая осуществила детскую мечту.
Источник: Novate
Два брата из провинции Южная Голландия потратили немало средств, времени и сил, чтобы реализовать то, о чем мечтали. Теперь их семьи живут в водонапорной башне.
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Ребята с детства играли, бегая по коридорам водонапорной башни. Они уже тогда говорили, что когда-то купят ее и сделают там дом для себя.
Из окон башни открывается прекрасный вид / Фото Watertower Nieuw Lekkerland
Когда братьям исполнился 21 год, появилась возможность купить их любимый объект. Это произошло в 2013 году.
Зданию уже более 100 лет. Его построили еще в 1915 году.
Основной задачей было не превратить башню в банальное жилье / Фото Watertower Nieuw Lekkerland
Новые владельцы башни обратились в студию RV Architectuur, чтобы им помогли составить план действий. А делать ремонт владельцы хотели самостоятельно.
Самым сложным было то, что братья хотели не превратить башню в банальный дом. И им это удалось.
Каждая семья имеет собственные отдельные апартаменты / Фото Watertower Nieuw Lekkerland
Здание имеет диаметр 9 метров. Здесь сделали масштабные окна от пола до потолка.
Башню поделили на три секции: нижняя часть стала зимним садом, а на двух верхних спроектировали две изолированные жилые зоны. Так каждая семья имеет личное пространство и место для встреч на первом уровне.
Братья осуществили свою детскую мечту / Фото Watertower Nieuw Lekkerland
Ремонт в водонапорной башне продолжался 7 лет. Большинство работ владельцы выполняли самостоятельно. В результате башня превратилась в жилые апартаменты площадью 200 квадратных метров.
Пока шел ремонт, братья успели жениться и уже имеют детей. Теперь детишки бегают по лестнице и выглядывают из старинных окон башни.
Ремонт водонапорной башни стоил дорого / Фото Watertower Nieuw Lekkerland
Дополнительным бонусом является то, что сооружение расположено на возвышенности, и имеет собственную высоту 34 метра. Отсюда открывается невероятный вид на голландский пейзаж с многочисленными мельницами.
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