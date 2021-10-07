Вода за окном: как выглядит дом мечты у озера

У каждого из нас есть мечта об уютном доме возле водоема. В Германии создали проект, который вдохновляет на воплощение своих желаний.

На первый взгляд дом не поражает размерами, но на самом деле он имеет площадь 489 квадратных метров. Он расположен вблизи озера Тегернзе в регионе Бавария.

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Широкая низкая конструкция дома была придумана для того, чтобы соответствовать окружающей архитектуре. Виды вокруг – главный акцент, поэтому добавлять зданию помпезности не было никакого смысла.

Панорамные окна гарантируют потрясающие виды / Фото Archdaily

Деревянный дом из местных материалов немного приподнят над землей. Это решение было воплощено для того, чтобы дом был в безопасности в случае наводнения.

Наслаждение видами / Фото Archdaily

В доме есть несколько спален, кабинет, гостиная и столовая. Это место – идеальный приют, который дарит не только собственное пространство, но и наслаждение природой.