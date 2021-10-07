На первый взгляд дом не поражает размерами, но на самом деле он имеет площадь 489 квадратных метров. Он расположен вблизи озера Тегернзе в регионе Бавария.

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Широкая низкая конструкция дома была придумана для того, чтобы соответствовать окружающей архитектуре. Виды вокруг – главный акцент, поэтому добавлять зданию помпезности не было никакого смысла.

Панорамные окна гарантируют потрясающие виды / Фото Archdaily

Деревянный дом из местных материалов немного приподнят над землей. Это решение было воплощено для того, чтобы дом был в безопасности в случае наводнения.

Наслаждение видами / Фото Archdaily

В доме есть несколько спален, кабинет, гостиная и столовая. Это место – идеальный приют, который дарит не только собственное пространство, но и наслаждение природой.