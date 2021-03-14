Фотограф Сеф Лоулесс известен тем, что снимает заброшенную американскую архитектуру. Его изображения часто становятся вирусными, вызывая беспокойство или удивление состоянием забытых мест.

Книга Лоулесса "Заброшенные торговые центры Америки" включает фотографии более 20 "мертвых" торговых центров, многие из которых подверглись значительным разрушениям с тех пор, как их закрыли.

Интересно Новый ключ к успеху: онлайн-торговля в 2020 году значительно улучшила доходы компаний

Внутри заброшенных торговых центров

После мирового финансового кризиса 2008 – 2010 годов многие торговые центры закрыли свои двери из-за экономической ситуации в стране и, в частности, из-за изменения привычек клиентов – они начали больше покупать в интернете. Фотографии Лоулесса демонстрируют последствия во всех уголках страны – от калифорнийского Лос-Анджелеса до Бирмингема в штате Алабама.



Торговый центр Owings Mills, Мэриленд / Фото Seph Lawless



Randall Park Mall в штате Огайо / Фото Seph Lawless



Hampton Square Mall в штате Мичиган / Фото Seph Lawless

Грусть и беспокойство пронизывают фотографии Лоулесса, которые насыщены признаками былого присутствия людей.



The Jamestown Mall в штате Миссури / Фото Seph Lawless



Брошенная карусель в Medley Center Mall, штат Нью-Йорк / Фото Seph Lawless

Lincoln Mall, Иллинойс / Фото Seph Lawless

Вандалы часто посещали пустые торговые центры. На снимках видна паутина на окнах, мусор в стоячей воде фонтана и поврежденные потолки.



The Northridge Mall, Висконсин / Фото Seph Lawless



Rolling Acres Mall, штат Огайо / Фото Seph Lawless



Fiesta Mall в Аризоне / Фото Seph Lawless

Читайте также Избегите товаров, которые плохо продаются: главные правила для успешного бизнеса

Знаки обслуживания клиентов висят над пустыми коридорами, битое стекло засоряет пол, а отпечатки названий торговых центров остаются на вывесках. Когда-то яркие интерьеры – сейчас уже не радостные, но удивительные и жуткие одновременно.



Lenoir Mall в Северной Каролине / Фото Seph Lawless



The Metro North Mall, Миссури / Фото Seph Lawless

The Hawthorne Plaza Shopping Center, Калифорния / Фото Seph Lawless