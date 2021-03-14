Жуткие интерьеры: фотограф снимает заброшенные торговые центры США
Фотограф Сеф Лоулесс известен тем, что снимает заброшенную американскую архитектуру. Его изображения часто становятся вирусными, вызывая беспокойство или удивление состоянием забытых мест.
Источник:Seph Lawless
Книга Лоулесса "Заброшенные торговые центры Америки" включает фотографии более 20 "мертвых" торговых центров, многие из которых подверглись значительным разрушениям с тех пор, как их закрыли.
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Внутри заброшенных торговых центров
После мирового финансового кризиса 2008 – 2010 годов многие торговые центры закрыли свои двери из-за экономической ситуации в стране и, в частности, из-за изменения привычек клиентов – они начали больше покупать в интернете. Фотографии Лоулесса демонстрируют последствия во всех уголках страны – от калифорнийского Лос-Анджелеса до Бирмингема в штате Алабама.
Торговый центр Owings Mills, Мэриленд / Фото Seph Lawless
Randall Park Mall в штате Огайо / Фото Seph Lawless
Hampton Square Mall в штате Мичиган / Фото Seph Lawless
Грусть и беспокойство пронизывают фотографии Лоулесса, которые насыщены признаками былого присутствия людей.
The Jamestown Mall в штате Миссури / Фото Seph Lawless
Брошенная карусель в Medley Center Mall, штат Нью-Йорк / Фото Seph Lawless
The Northridge Mall, Висконсин / Фото Seph Lawless
Rolling Acres Mall, штат Огайо / Фото Seph Lawless
Fiesta Mall в Аризоне / Фото Seph Lawless
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Знаки обслуживания клиентов висят над пустыми коридорами, битое стекло засоряет пол, а отпечатки названий торговых центров остаются на вывесках. Когда-то яркие интерьеры – сейчас уже не радостные, но удивительные и жуткие одновременно.
Lenoir Mall в Северной Каролине / Фото Seph Lawless
The Metro North Mall, Миссури / Фото Seph Lawless
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