Цель проекта – создать прямую связь с подводной средой и приблизить посетителей комнаты к океану. Такой эффект достигается благодаря проектору, который имитирует морскую флору и фавну.

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Идея заключается в том, чтобы воспроизвести эффект пребывания внутри раковины, окруженной кораллами. Главное в такой спальне - расслабиться и забыть о проблемах, которые остались на поверхности.

Проект "Кораллового спальни" – Видео Amazing Architecture

Коралловая спальня: вид сверху / Фото Amazing Architecture

Интерьер воспроизводит морскую среду / Фото Amazing Architecture

В помещении расположена стилизованная ванна / Фото Amazing Architecture

Интерьер воспроизводит морскую среду / Фото Amazing Architecture

Интерьер воспроизводит морскую среду / Фото Amazing Architecture

Интерьер воспроизводит морскую среду / Фото Amazing Architecture