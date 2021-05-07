Потребность в комфортных квартирах с минимальной площадью и уютным дизайном растет с каждым годом, особенно в городах миллионным населением . Минималистичные микроквартиры, больше напоминающие квартиры-комнаты, расположенные в сеульской новостройке в районе Каннамгу (Корея).

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Дизайнер интерьеров Ян Ли использовал березовую фанеру и натуральное дерево , чтобы придать этим крохотным квартирам уютный вид. Кроме ста сорока молодежных домов в доме есть общественные помещения: кухня общего пользования, коворкинг, лаундж зона, тренажерный зал, терраса и сад на крыше.

Спальное место отделяет стеклянная перегородка / Фото his.ua

Целью проекту Life было создать принципиально простые, визуально чистые, вневременные интерьеры, дающие возможность арендаторам и владельцам недвижимости наполнять домашнее пространство мебелью, техникой и вещами самостоятельно.

Миникухня / Фото his.ua

Каждая квартира оборудована миникухней и санузлом . В комнатах есть стеклянные перегородки, которыми можно зонировать пространство . Для создания эффекта теплоты и уюта, дизайнер использовал мягкие пространственные элементы (арки, изгибы и прочее).

Зонирование помещения / Фото his.ua

Место для хранения с уютным уголком для чтения / Фото his.ua

Теплый оттенок дерева добавляет уют квартире . Большое количество дневного света создает комфортные условия для проживания. Идеальное пространство для отдыха после тяжелого рабочего для!

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Кровать встроенное в полуциркульную нишу / Фото his.ua

Моей целью было создать пустые минималистичные интерьеры, которые создавали ощущение собственного дома, – объясняет Ли.