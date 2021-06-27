Вместительный гардероб в маленькой спальне: идеи для поддержания порядка
Источник:24 канал
Гардероб в спальне – это специально оснащена секция, отведенная под хранение одежды, обуви и аксессуаров. Современные системы хранения позволяют сделать эти помещения функциональными и максимально вместительными. Держатели для одежды, выдвижные ящики, полки и корзины помогут обустроить гардероб даже в маленькой спальне.
Основное преимущество гардеробной – эргономичность и удобство использования. Предметы повседневного спроса размещаются здесь на расстоянии вытянутой руки. Сезонная одежда может находиться в отдельных секциях. Вещи, которыми вы пользуетесь периодически, расположатся в закрытых ящиках или антресолях. Кроме того, в гардеробную легко встроить гладильную доску, что еще больше повысит функциональность зоны
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Почему гардероб, а не шкаф
При рациональном подходе, оснащение гардероба может обойтись дешевле, чем покупка встроенных шкафов. К тому же обустраивать это помещение можно постепенно. На первом этапе откажитесь от стационарной стены и не устанавливайте двери. Чтобы отделить гардеробную, воспользуйтесь плотной шторой на потолочном карнизе. Этот прием позволит сохранить естественную вентиляцию, а текстиль добавит уюта.
Эксперты утверждают, что гардеробная экономит место, что особенно важно для и без того маленьких спален. Правильно подобранная система позволит избежать массивных комодов, старомодных стенок с нефункциональными отделами и неудобными стойками для вешалок.
Гардеробная изготавливается индивидуально. Вы точно рассчитаете ее площадь и количество необходимых отделов, что трудно учесть, покупая готовый шкаф.
Идеи для оформления гардеробных
Чаще всего ниши планируются еще на этапе строительства / Фото Pinterest
Квартиры с нестандартной планировкой позволяют разместить нишу для хранения одежды / Фото Pinterest
За перегородкой или ширмой
Чтобы оградить гардеробную – используйте шторку / Фото Pinterest
Шторка заменит перегородку / Фото Pinterest
Гардеробная с дверцами-купе подойдет для узких и длинных комнат / Фото Pinterest
Открытая гардеробная
Чтобы не создавать беспорядок, обувь можно спрятать под кровать / Фото Pinterest
Для оформления открытого гардероба понадобятся коробки и плетеные корзины / Фото Pinterest
Гардеробная в углу
Гардероб – удачное решение для функционального использования углов / Фото Pinterest
Угловые гардеробные с раздвижными дверями для квадратных комнат / Фото Pinterest
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Гардеробная позади кровати
Помещая кровать в центр комнаты, вы получаете место для скрытого гардероба / Фото Pinterest
Стеклянная перегородка обеспечит проникновение естественного света / Фото Pinterest