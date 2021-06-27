Основное преимущество гардеробной – эргономичность и удобство использования. Предметы повседневного спроса размещаются здесь на расстоянии вытянутой руки. Сезонная одежда может находиться в отдельных секциях. Вещи, которыми вы пользуетесь периодически, расположатся в закрытых ящиках или антресолях. Кроме того, в гардеробную легко встроить гладильную доску, что еще больше повысит функциональность зоны

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Почему гардероб, а не шкаф

При рациональном подходе, оснащение гардероба может обойтись дешевле, чем покупка встроенных шкафов. К тому же обустраивать это помещение можно постепенно. На первом этапе откажитесь от стационарной стены и не устанавливайте двери. Чтобы отделить гардеробную, воспользуйтесь плотной шторой на потолочном карнизе. Этот прием позволит сохранить естественную вентиляцию, а текстиль добавит уюта.

Эксперты утверждают, что гардеробная экономит место, что особенно важно для и без того маленьких спален. Правильно подобранная система позволит избежать массивных комодов, старомодных стенок с нефункциональными отделами и неудобными стойками для вешалок.

Гардеробная изготавливается индивидуально. Вы точно рассчитаете ее площадь и количество необходимых отделов, что трудно учесть, покупая готовый шкаф.

Идеи для оформления гардеробных



Чаще всего ниши планируются еще на этапе строительства / Фото Pinterest



Квартиры с нестандартной планировкой позволяют разместить нишу для хранения одежды / Фото Pinterest

За перегородкой или ширмой



Чтобы оградить гардеробную – используйте шторку / Фото Pinterest



Шторка заменит перегородку / Фото Pinterest



Гардеробная с дверцами-купе подойдет для узких и длинных комнат / Фото Pinterest

Открытая гардеробная



Чтобы не создавать беспорядок, обувь можно спрятать под кровать / Фото Pinterest



Для оформления открытого гардероба понадобятся коробки и плетеные корзины / Фото Pinterest

Гардеробная в углу



Гардероб – удачное решение для функционального использования углов / Фото Pinterest



Угловые гардеробные с раздвижными дверями для квадратных комнат / Фото Pinterest

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Гардеробная позади кровати



Помещая кровать в центр комнаты, вы получаете место для скрытого гардероба / Фото Pinterest



Стеклянная перегородка обеспечит проникновение естественного света / Фото Pinterest