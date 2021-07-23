Canary Wharf – это удивительный цилиндрический небоскреб в столице Великобритании. Проектом занималась швейцарская студия Herzog & de Meuron.

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58-этажное здание будет качественно отличаться от офисных башен, которые расположены рядом.

Изящная башня / Фото Dezeen

Округлая форма жилого небоскреба выделяет его из насыщенного строениями района. Кроме того, она позволяет максимально эффективно использовать площадь и воспользоваться видами на город.

Качественный досуг в апартаментах обеспечен / Фото Dezeen

В общем здание имеет 205 метров высоты, в нем поместится 484 квартиры. Небоскреб расположен вблизи причала в коммерческом районе города, что делает его идеальным вариантом для деловых людей.

С балкона открывается изумительный вид / Фото Dezeen

Несмотря на то, что форма здания округлая, сами квартиры имеют равные формы и линии. Дизайнеры искали решение, которое бы позволило не беспокоиться во время ремонта, но вместе с тем поразит оригинальностью. Следовательно, прямые квартиры с округлыми балконами стали идеальным решением.