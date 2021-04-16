Дом Viter House был создан для большой семьи: папы, мамы и пятерых детей. Авторы проекта организовали пространство так, чтобы и супругам было комфортно наедине, и детям было куда вернуться уже со своими семьями, и гостям было где спать / есть / отдыхать.
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Ветры – бездомные. Веют себе, не имея ни отправной точки, ни пункта назначения. Однако их веяния не проходят бесследно. На этот раз они оставили после себя дом – мы назвали его Viter House,
– рассказывают в MAKHNO STUDIO.
Все технические зоны и комнаты общего пользования разместились на первом этаже: гардеробная, столовая, техническая кухня, гостиная, спортивный зал, спа, гараж.
Главный фасад дома / Фото behance.net
Задний фасад дома / Фото behance.net
Сочетание различных архитектурных приемов / Фото behance.net
Мы использовали этот прием, чтобы объединить правильные резкие линии бетонных глыб первого этажа с мягкими волнообразными формами второго. Аморфные формы создают увлекательное пространство внутри: никаких прямых углов, максимальная пространственная свобода и эфирное воздушность помещений,
– рассказывают архитекторы.
Авторская скульптура / Фото behance.net
Представьте, какой вид ждет хозяев из такого дома / Фото behance.net
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Архитектура "сотрудничает" с интерьером / Фото behance.net
Проект разработан так, что внутреннее пространство позволяет создать достаточное количество солнечных комнат. Такое пространство будет комфортным для пребывания всех членов семьи.
Водоем рядом с домом / Фото behance.net
Бетон, минимализм в материалах отделки, интересное разнообразие сочетания форм и нотки японской культуры, стихия и покой. Прогнозируем, что Viter House станет еще одной гордостью украинской архитектуры.