Дом Viter House был создан для большой семьи: папы, мамы и пятерых детей . Авторы проек т а организовали пространство так, чтобы и супругам было комфортно наедине, и детям было куда вернуться уже со своими семьями, и гостям было где спать / есть / отдыхать.

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Ветры – бездомные. Веют себе, не имея ни отправной точки, ни пункта назначения. Однако их веяния не проходят бесследно. На этот раз они оставили после себя дом – мы назвали его Viter House,

– рассказывают в MAKHNO STUDIO.

Все технические зоны и комнаты общего пользования разместились на первом этаже: гардеробная, столовая, техническая кухня, гостиная, спортивный зал, спа, гараж.

Главный фасад дома / Фото behance.net

Задний фасад дома / Фото behance.net

Архитектура дома была вдохновлена ​​ветрами. Теми, что тщательно и настойчиво вычеканивает скалы, дюны и волны, создавая идеальную геометрию аморфности.

Сочетание различных архитектурных приемов / Фото behance.net

Мы использовали этот прием, чтобы объединить правильные резкие линии бетонных глыб первого этажа с мягкими волнообразными формами второго. Аморфные формы создают увлекательное пространство внутри: никаких прямых углов, максимальная пространственная свобода и эфирное воздушность помещений,

– рассказывают архитекторы.

Авторская скульптура / Фото behance.net

Представьте, какой вид ждет хозяев из такого дома / Фото behance.net

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Архитектура "сотрудничает" с интерьером / Фото behance.net

Проект разработан так, что внутреннее пространство позволяет создать достаточное количество солнечных комнат . Такое пространство будет комфортным для пребывания всех членов семьи.

Водоем рядом с домом / Фото behance.net