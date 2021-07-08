Резиденция состоит из нескольких небольших домов. Расположение виллы раскрывает жителям потрясающий вид, откуда можно разглядеть гавайские пляжи, омываемые тихоокеанскими водами.

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Архитектура



Проект учел традиции гавайской архитектуры / Фото Dezeen



Гавайская вилла – это взаимосвязанные отдельные дома / Фото Dezeen



Гавайская вилла – это взаимосвязанные отдельные дома / Фото Dezeen

Разбив дом, площадью 929 квадратных метров, на более мелкие здания, архитекторы хотели приблизиться к традиционным гавайским сооружениям, которые отличаются малогабаритностью, лаконичностью и массивными наклонными крышами.

Резиденция была спроектирована как современная интерпретация местной архитектуры и способ связи жителей с природой, регионом и его культурой,

– рассказали архитекторы из De Reus.

При входе на территорию, гостей дома встречают искусственные водоемы. Архитекторы отмечают, что пространства между взаимосвязанными зданиями так же важны, как и основные комнаты виллы.

Интерьер



В жилых помещениях опускаются стены / Фото Dezeen



В жилых помещениях опускаются стены / Фото Dezeen

Экскурсия домом начинается с общей зоны виллы, которая объединяет кухню, гостиную и столовую под высокими потолками. Две стены жилого пространства могут полностью опускаться, открывая выход к бассейну, который находится между пространством гостиной и зданием, где находится спальня.



Помещение отделены от двора только деревянными перегородками / Фото Dezeen

Спальня для гостей находится в отдельном здании. Попасть в нее можно только через внутренний двор. Это дает гостям максимальное ощущение автономности. К тому же сам павильон оснащен собственным туалетом и душем на открытом воздухе.

Некоторые жилые помещения отделены от двора только решетчатыми деревянными перегородками. И вообще для отделки всего дома использовано глухую палитру натурального дерева и светлого камня.



В вилле доминирует минимализм и сдержанные цвета / Фото Dezeen

В вилле доминирует минимализм и сдержанные цвета / Фото Dezeen

В этом доме традиционные элементы дизайна сочетаются с японским чувством сдержанности, – рассказали архитекторы из De Reus.

Студия резюмировала, что этот подход можно назвать уникальным "тропическим минимализмом".

Больше фото проекта: