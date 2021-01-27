Водопад вместо дверей: в ОАЭ построили роскошную виллу на искусственном острове – фото
Автором этого роскошного дома стал итальянский архитектор Фабио Новембре. Вилла занимает небольшой искусственный остров на курорте Аль Гурм, что к югу от Абу-Даби.
Источник: Deezen
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Вокруг дома сделали большой бассейн, который "окутывает" дом. В этой вилле удалось сохранить высокий уровень приватности – этого хотел ее владелец.
В интерьере использовали мрамор и другие роскошные материалы / Фото Dezeen
Здание состоит из трех концентрических изогнутых форм, окруженных каменными стенами и бассейном.
Бассейн отражает архитектурные формы виллы / Фото Dezeen
Архитектор пытался сделать здание максимально конфиденциальным, но и открытым к морю как объятия.
Большие окна в золотых рамах открывают вид на море / Фото Dezeen
Площадь здания составляет 1700 квадратных метров. Здесь есть несколько больших гостиных и столовых. Все они имеют выходы на террасы с видом на море. На верхних этажах разместили спальни и частные кабинеты.
В доме и вокруг него много зеркальных поверхностей / Фото Dezeen
К дому можно попасть через мост. Роль "гаражных ворот" здесь играет искусственный водопад. Вода все время циркулирует в нем.
Водопад выполняет роль ворот к дому / Фото Dezeen
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