Автором этого роскошного дома стал итальянский архитектор Фабио Новембре. Вилла занимает небольшой искусственный остров на курорте Аль Гурм, что к югу от Абу-Даби.

Источник: Deezen

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Вокруг дома сделали большой бассейн, который "окутывает" дом. В этой вилле удалось сохранить высокий уровень приватности – этого хотел ее владелец.



В интерьере использовали мрамор и другие роскошные материалы / Фото Dezeen

Здание состоит из трех концентрических изогнутых форм, окруженных каменными стенами и бассейном.



Бассейн отражает архитектурные формы виллы / Фото Dezeen

Архитектор пытался сделать здание максимально конфиденциальным, но и открытым к морю как объятия.



Большие окна в золотых рамах открывают вид на море / Фото Dezeen

Площадь здания составляет 1700 квадратных метров. Здесь есть несколько больших гостиных и столовых. Все они имеют выходы на террасы с видом на море. На верхних этажах разместили спальни и частные кабинеты.



В доме и вокруг него много зеркальных поверхностей / Фото Dezeen

К дому можно попасть через мост. Роль "гаражных ворот" здесь играет искусственный водопад. Вода все время циркулирует в нем.



Водопад выполняет роль ворот к дому / Фото Dezeen