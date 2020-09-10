Архитектурная компания UNStudio представила изображения первых готовых станции в одной из самых современных и самых быстрых беспилотных систем метро в мире. Сегодня уже успели завершить строительство 37 станций метро. Больше о дизайне станций – читайте в материале.

Пока станции открываются на трех ветках метро – красной, зеленой и золотой, пишет Archdaily.

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На данный момент проект, который разрабатывается катарского железнодорожной компанией (RAIL), включает полную железнодорожную систему, состоящую из четырех линий метро с примерно 30 станциями на первой фазе и еще 40 станций на второй фазе.



Станции метро должны показывать жителям, что существует альтернатива частного автотранспорта / Фото Archdaily

По словам разработчика дизайна, люди должны пользоваться метро не по необходимости, а из-за внешней привлекательности станций.

Разработки сосредоточены в первую очередь на создании эффективной и надежной услуги, которая поощряет пользование общественным транспортом в стране, где большинство людей использует частные автомобили.



Метро в Дохе станет высокотехнологичным​ / Фото Archdaily

Для сети метро Дохи мы разработали адаптивную параметрическую систему, которая создает открытые, светлые и приятные интерьеры для каждой из отдельных станций,

– рассказывают разработчики.



Метро соединит все важнейшие локации в городе / Фото Archdaily

Традиционные катарские архитектурные особенности переосмысливаются в дизайне с учетом новых качеств, которые улавливают дневной свет и направляют его в интерьеры, создавая возвышенную и светлую атмосферу.



Одна из станций будет соединять аэропорт с центром города / Фото Archdaily

Внутри также использовали традиционный катарский орнамент, который одновременно служит навигацией по станциям.

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