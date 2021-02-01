Даже если вы делаете ремонт самостоятельно, можно выполнить его качественно. Обратите внимание на распространенные ошибки и старайтесь избегать их в будущем.

Источник: AdMe

Чтобы ваш ремонт долго был актуальным и дарил только комфорт, узнайте об устаревших и откровенно неудобных решениях.

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Неровно побеленный потолок



Выбирайте современные варианты отделки, которые помогут выровнять потолок / Фото AdMe

Время, когда все самостоятельно белили потолок, уже давно прошло. Сейчас существует немало способов сделать потолок идеально ровным: самым простым из них является натяжной потолок. Он прекрасно скрывает неровную поверхность, проводку, трубы, стыки на месте соединения плит.

Линолеум



Вместо линолеума лучше выбрать ламинат / Фото AdMe

Да, линолеум действительно бюджетный и его легко укладывать. Но сегодня существует немало недорогих вариантов ламината, плитки и паркетной доски. Такое покрытие будет служить дольше, а еще снижает риск травм. Линолеум является довольно скользким и опасным.

Балкон, обшитый вагонкой



Сегодня есть множество альтернатив для отделки стен на балконе / Фото AdMe

Ранее вагонка была фаворитом среди отделочных материалов. Но такое решение теперь выглядит устарело и неактуально. К тому же со временем вагонка выцветает, засыхает и трескается.

Неправильное соседство техники



Электроприборы желательно размещать на расстоянии друг от друга / Фото AdMe

Для того чтобы техника служила вам долго, ее нужно правильно разместить на кухне. Некоторые приборы категорически запрещается размещать рядом – например, холодильник и духовку. Также важно спланировать правильное количество розеток и их размещение.

Розетки, не предназначенные для ванной комнаты



Для ванной комнаты нужно выбирать защищенные розетки / Фото AdMe

В помещениях с высоким уровнем влажности рекомендуют устанавливать розетки, полностью закрытые защитной крышкой. Они стоят не дороже стандартных розеток, но сделают ваше пользование санузлом комфортным.