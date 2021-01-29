Вещи, которые сделают ваш интерьер дороже: что советует дизайнер
Если в вашей квартире или доме современный интерьер с элементами минимализма, можете смело пользоваться советами украинского дизайнера.
Источник: инстаграм Марии Ивановской
Мария Ивановская советует при ремонте всегда думать прежде всего о себе, а не о гостях.
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Какие вещи помогут сделать интерьер дороже
Искусственный или настоящий камин
Сегодня существуют камины, которые можно установить даже в маленькой квартире / Фото Faqindecor
Сегодня есть достаточно большое количество каминов, которые можно установить даже в маленькой квартире. Это и электрокамины с эффектом пламени, и биокамины.
Выбирайте вариант, подходящий к вашему интерьеру.
Сценарии освещения
Нет ничего хуже, чем одинокая люстра в центре потолка. Сделайте общее освещение, декоративное освещение и отдельный свет для рабочей зоны.
Минималистичная мебель
Простая мебель выглядит стильно / Фото Stroy-podskazka
Простой серый диван, состоящий из обычных квадратов, сделает для вашего интерьера большую услугу.
То же касается и мебели: шкафов, полок, комодов и тому подобное.
Зеркало или картина на полу
Оригинальное современное решение, которое сделает интерьер стильным. Чем больше зеркало или картина – тем лучше оно выглядит. Также можно добавить в интерьер тонированное зеркало.
Стены графитового или черного цвета
Черные стены в спальне / Фото Homemania
Можно покрасить в темный цвет не все стены в помещении, а только некоторые. Или выделить определенные участки в комнате.
Двери скрытого монтажа
Сейчас такие двери являются очень актуальными. Их можно покрасить в цвет стен.
Большие светильники на полу
Чем больше они будут, тем лучше.
Черные краны
Черные краны подходят к любому стилю / Фото Dekoriko
Они стоят ненамного дороже стандартных, но выглядят очень стильно.
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