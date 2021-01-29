Если в вашей квартире или доме современный интерьер с элементами минимализма, можете смело пользоваться советами украинского дизайнера.

Источник: инстаграм Марии Ивановской

Мария Ивановская советует при ремонте всегда думать прежде всего о себе, а не о гостях.

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Искусственный или настоящий камин



Сегодня существуют камины, которые можно установить даже в маленькой квартире / Фото Faqindecor

Сегодня есть достаточно большое количество каминов, которые можно установить даже в маленькой квартире. Это и электрокамины с эффектом пламени, и биокамины.

Выбирайте вариант, подходящий к вашему интерьеру.

Сценарии освещения

Нет ничего хуже, чем одинокая люстра в центре потолка. Сделайте общее освещение, декоративное освещение и отдельный свет для рабочей зоны.

Минималистичная мебель



Простая мебель выглядит стильно / Фото Stroy-podskazka

Простой серый диван, состоящий из обычных квадратов, сделает для вашего интерьера большую услугу.

То же касается и мебели: шкафов, полок, комодов и тому подобное.

Зеркало или картина на полу

Оригинальное современное решение, которое сделает интерьер стильным. Чем больше зеркало или картина – тем лучше оно выглядит. Также можно добавить в интерьер тонированное зеркало.

Стены графитового или черного цвета



Черные стены в спальне / Фото Homemania

Можно покрасить в темный цвет не все стены в помещении, а только некоторые. Или выделить определенные участки в комнате.

Двери скрытого монтажа

Сейчас такие двери являются очень актуальными. Их можно покрасить в цвет стен.

Большие светильники на полу

Чем больше они будут, тем лучше.

Черные краны



Черные краны подходят к любому стилю / Фото Dekoriko

Они стоят ненамного дороже стандартных, но выглядят очень стильно.