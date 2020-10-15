Вертикальная лесная лужайка в отеле: фото невероятного дизайна из Мексики
Такого дизайна вы еще не видели – почти 200 квадратных метров лесной зелени разместили вертикально. Поляна не только привлекает посетителей, но и насыщает воздух кислородом.
Стену создала команда специалистов Verde Vertical, сообщает Djournal.
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Проект выглядит очень эстетично / Фото Djournal
Интересный интерьер был разработан для отеля Isabel la Catolica, который расположен в Мехико Сити. Огромную зеленую стену разместили в ресторане.
Ее площадь составляет 180 квадратных метров. Здесь посажены много разных растений, образующих живой узор.
Из гостиничных комнат можно любоваться поляной / Фото Djournal
Заказчики проекта хотели сделать его запоминающимся надолго. Поэтому здесь есть не только зеленые растения, но и велосипед, который также закреплен вертикально.
Отель расположен в старинном колониальном здании / Фото Djournal
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"Изюминкой" поляны стал велосипед / Фото Djournal
Кроме того, они уделяют значительное внимание эстетике. Вертикальные зеленые площадки не нуждаются в дополнительной площади и соответствуют целям компании.
Для реализации замысла осталось озеленить еще 18 297 квадратных метров. Это число показывает счетчик на сайте компании.
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