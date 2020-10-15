Такого дизайна вы еще не видели – почти 200 квадратных метров лесной зелени разместили вертикально. Поляна не только привлекает посетителей, но и насыщает воздух кислородом.

Стену создала команда специалистов Verde Vertical, сообщает Djournal.

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Проект выглядит очень эстетично / Фото Djournal

Интересный интерьер был разработан для отеля Isabel la Catolica, который расположен в Мехико Сити. Огромную зеленую стену разместили в ресторане.

Ее площадь составляет 180 квадратных метров. Здесь посажены много разных растений, образующих живой узор.



Из гостиничных комнат можно любоваться поляной / Фото Djournal

Заказчики проекта хотели сделать его запоминающимся надолго. Поэтому здесь есть не только зеленые растения, но и велосипед, который также закреплен вертикально.

Компания Verde Vertical поставила себе целью создавать вертикальные сады в крупных городах. Так они побеждают проблему нехватки зелени и кислорода.



Отель расположен в старинном колониальном здании / Фото Djournal Отель расположен в старинном колониальном здании / Фото Djournal

Специалисты стремятся возвращать людям контакт с природой. Одной из их целей является улучшение окружающей среды и качества воздуха.

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"Изюминкой" поляны стал велосипед / Фото Djournal

Кроме того, они уделяют значительное внимание эстетике. Вертикальные зеленые площадки не нуждаются в дополнительной площади и соответствуют целям компании.

Verde Vertical имеют цель: к 2030 году сделать так, чтобы на каждого жителя земли приходилось 2 квадратных метра зеленых насаждений. Именно такую ​​рекомендацию дает Всемирная организация здравоохранения.

Для реализации замысла осталось озеленить еще 18 297 квадратных метров. Это число показывает счетчик на сайте компании.

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