Дизайнер и архитектор Роб Диаз похвастался своим завершенным проектом в Калифорнии. Прекрасный дом в наиболее звездном регионе мира действительно впечатляет.

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Размах объекта поражает / Фото Contemporist

Несмотря на большую площадь недвижимости дизайнер решил не забывать о прагматизме и эффективно использовать каждый дюйм площади. Именно благодаря этому ему удалось воплотить замечательную идею об уютном уголке для чтения под лестницей.

Удачное и неординарное решение / Фото Contemporist

Кроме того, сразу под местом для сидения оборудованы четыре ящика для хранения вещей. Вместе с тем, функциональность никак не влияет на скованность зон – весь дом очень просторный и не жалуется на отсутствие дневного света.

Безупречный дизайн создают только с вниманием к деталям. И в этом помогут кондиционеры Daikin, которые гармонично дополнят интерьер и добавят комфорта вашему дому. Ознакомиться с преимуществами кондиционеров Daikin и получить консультацию специалиста можно на сайте, заполнив соответствующую форму.

Называть это место своим домом – это воплощение мечты / Фото Contemporist

Сочетание камня и дерева, гармония зелени и свободного пространства, взаимодействие функциональности и изысканности позволили архитектору выполнить лучший проект в своей карьере и подарить владельцам дом, покидать который надолго они вряд ли захотят.

Фантастический проект / Фото Contemporist