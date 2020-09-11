Британская студия дизайна Heatherwick Studio разработала концепцию необычного журнального столика с прозрачным верхом и ножками-вазонами. Кусок стекла поддерживают 6 деревянных ножек, которые увенчиваются обычными вазонами.

Стол представили на лондонском фестивале дизайна, сообщает Dezeen.

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Система, которую разработчики назвали стволовой, состоит из шести ножек разной высоты и диаметра, которые сочетаются и фиксируются на поверхности стола.

Ножки у стола настоящее произведение искусства / Фото Dezeen

По словам разработчика, ножки имеют специальные зажимы, которые можно использовать не только вместе со стеклом. Пристроить ножки можно и к тонкому куску дерева – для этого вам понадобится шестигранный ключ и у вас все-равно получится стол.

Концепция стола была придумана на карантине / Фото Dezeen

Дизайнеры уверяют, что именно такое количество вазонов способно улучшить качество воздуха вокруг людей, сидящих за столом.

Вместо стекла можно использовать другой материал / Фото Dezeen

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Сами ножки также являются произведением искусства, ведь их внешний вид является результатом замысла резчика.