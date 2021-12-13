Величественная сказка: как выглядит самый лучший дом Великобритании

Дом на холме в графстве Глостершири получил престижную британскую премию RIBA "Дом года" в области архитектуры.

Проект построен известной архитектурной студией Alison Brooks Architects. Дом-победитель состоит из двух отдельных элементов: черной пристройки, наполненной искусством, и георгианского фермерского дома, преобразованного в пространство галереи.

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Этот геометрический дизайн умело сочетает старое с новым – соединяет две архитектуры, которые разделяет более 300 лет,

– сказал президент Королевского института британских архитекторов Саймон Олфорд.

Невероятный дизайн / Фото dezeen

Дом создан для пары коллекционеров искусства. Студия отремонтировала оригинальный фермерский дом 18 века и добавила угловую двухэтажную пристройку.

Волшебные детали / Фото dezeen

Сооружение было превращено в двойную галерею. Это расширение включает в себя кухню дома, обеденную зону и жилую площадь.

Прекрасный проект / Фото dezeen

По всему дому были созданы места для демонстрации произведений искусства. Наряду с выделенным помещением для галереи есть многочисленные закоулки и лестницы, разработанные как мини-галерея для демонстрации работ. В общей сложности пространство вмещает более 100 экспонатов.

Великолепное сооружение / Фото dezeen