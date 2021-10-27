Горчичный – один из самых модных цветов последних сезонов. В большинстве своем его выбирают для отделки стен, однако больше всего этот цвет привлекает внимание в деталях. Следуя правильным пропорциям этой палитрой можно удачно украсить дом мечты.

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Горчичный цвет многофункционален – в зависимости от оттенка и освещения комната может приобрести совсем другой характер. Общее правило таково: избегайте сочетания горчицы с другими нейтральными земляными тонами. Такие комнаты становятся оптически тяжелыми, нечеткими, однородными, просто скучными.

Уютный интерьер / Фото homebook

Горчичный цвет станет более выразительным, когда его сопровождают цвета, позволяющие ему выделиться на их фоне – это серый, черный и белый.

Прекрасное решение / Фото homebook

Любителям смелых, сочных композиций понравится идея темно-синего и горчичного помещения. Темно-желтый диван или горчичное кресло на темно-синем фоне станут отличным решением.

Великолепная цветовая гамма / Фото homebook

Горчичные шторы – еще один способ воплотить цвет в интерьере. Вместе с узорчатым ковриком с желто-бордовыми акцентами и кирпичными аксессуарами они будут ссылаться на моду 50-х годов и станут своеобразным ретро дополнением в интерьере.

Удачное сочетание / Фото homebook