Вдохновенная простота: что такое стиль ваби-саби и как его воплотить в вашей квартире

Ваби-саби – это особый японский взгляд на стиль и прекрасное. В нем выражается воплощение аскетической красоты восточного стиля. Это невероятное сочетание природных форм, несовершенных вещей и искусства.

Мировоззрение ваби-саби прослеживается во многих сферах искусства восточных традиций, в том числе в интерьере. Это целая эстетическая культура, которая сейчас превратилась в образ жизни. Тонкая и едва ощутимая эстетика ваби-саби пришла к нам из Японии, где развивалась под влиянием дзен-буддизма. "Ваби" означает одиночество среди природы, простоту и покой, а "саби" – мимолетную красоту.

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По определению ваби-саби сводится к несовершенной красоте. Жить согласно рекомендациям ваби-саби означает уметь ценить простоту и открывать обаяние мелких, даже обычных вещей. Мебель, декорации и искусство, созданная в стиле этой эстетики, проста и даже груба.

Яркие акценты / Фото homebook

Стиль ваби-саби – это интерьер, вдохновленный философией. Среди его отличительных черт – приглушенные цвета. Тренд ваби-саби придерживается светлых, нейтральных цветов и приглушенных земляных тонов. Поэтому в интерьерах приветствуются бежевые, зелёные и коричневые оттенки.

Несовершенные объекты – еще одна эстетика ваби-саби, в этом стиле особенно ценятся ретро декор и антиквариат. Стол с немного потертой столешницей, стена с пожелтевшими обоями, фарфоровая тарелка с потертым краем – все эти вещи отлично подходят для ваби-саби.

Особые детали / Фото homebook

В этом японском интерьере тоже ценятся естественные акценты. Идеально, когда в интерьере переплетаются дерево и камень, создавая гармоничный, сбалансированный стиль. Кроме дерева и камня в интерьере ваби-саби должны присутствовать и другие натуральные материалы, такие как лен, шерсть и органический хлопок.

В стилистике ваби-саби важную роль играет керамика, желательно старинная и ручная работа. Интересно, что на ней могут быть сколы, трещины или даже сломанные и склеенные предметы.

Просто и изысканно / Фото homebook

Мебель для ваби-саби изготавливается преимущественно из дерева. Они должны обладать простыми геометрическими формами, их главной особенностью является функциональность. Предметы, отмеченные течением времени или намеренно старинные, наиболее ценны. Неровная фактура, затемненая или матовая поверхность, неправильный силуэт станут лишь преимуществом.

Своеобразная эстетика / Фото homebook