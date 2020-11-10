Вазы из переработанных окурков сделала индийская дизайнер: фото
Цель коллекции – рассказать людям о проблемах экологии. В частности, о том, что окурки являются наиболее распространенным мусором в мире. К тому же его не перерабатывают.
О необычной коллекции сообщает Dezeen.
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Коллекция насчитывает 10 предметов / Фото Dezeen
Для реализации замысла дизайнер Sachi Tungare собственноручно собрала 5 килограммов окурков.
Для каждого из предметов понадобилось около 300 сигаретных фильтров. Всего автор создала 10 предметов.
Возможно, в будущем окурки будут перерабатывать в промышленных масштабах / Фото Dezeen
Цель такого плана: привлечь внимание к проблемам экологии. Окурки являются предметом, который в мире выбрасывают больше всего. Ежегодно на помойке оказывается около 4,5 триллиона окурков.
Эти фильтры из ацетата целлюлозы разлагаются очень долго, и даже тогда они распадаются на микропластиковые частицы и остаются в окружающей среде на долгие годы, – рассказывает дизайнер.
Переработанному материалу можно придать любую форму / Фото Dezeen
Окурки для создания коллекции ваз автор собирала с помощью однокурсников.
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Подставка из окурков причудливой формы / Фото Dezeen
Коллекция называется Jugaad – это слово на хинди, которое означает решение проблемы неожиданным, но гениальным способом.
Дизайнер стремится расширить коллекцию путем сотрудничества с центром утилизации, который собирает окурки из местных ресторанов, пабов и других заведений. Из такого материала можно создавать подставки, вазы и абажуры.
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