Цель коллекции – рассказать людям о проблемах экологии. В частности, о том, что окурки являются наиболее распространенным мусором в мире. К тому же его не перерабатывают.

О необычной коллекции сообщает Dezeen .

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Коллекция насчитывает 10 предметов / Фото Dezeen

Для реализации замысла дизайнер Sachi Tungare собственноручно собрала 5 килограммов окурков .

Для каждого из предметов понадобилось около 300 сигаретных фильтров . Всего автор создала 10 предметов .



Возможно, в будущем окурки будут перерабатывать в промышленных масштабах / Фото Dezeen

Цель такого плана: привлечь внимание к проблемам экологии. Окурки являются предметом, который в мире выбрасывают больше всего. Ежегодно на помойке оказывается около 4,5 триллиона окурков.

Эти фильтры из ацетата целлюлозы разлагаются очень долго, и даже тогда они распадаются на микропластиковые частицы и остаются в окружающей среде на долгие годы, – рассказывает дизайнер.



Переработанному материалу можно придать любую форму / Фото Dezeen

Окурки для создания коллекции ваз автор собирала с помощью однокурсников.

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Подставка из окурков причудливой формы / Фото Dezeen

Коллекция называется Jugaad – это слово на хинди, которое означает решение проблемы неожиданным, но гениальным способом .