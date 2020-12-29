Большие и маленькие, на полу, стенах и даже потолке – зеленые растения в интерьере спальни можно использовать на свой вкус. Смотрите примеры замечательных спален, в которых владельцы выращивают комнатные сады.

Редакция Дизайн 24 сделала подборку комнат, в которых вазоны создают уют.

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Банан и кованая кровать

Только взгляните на великолепную атмосферу этой комнаты для отдыха. На кровати здесь сделали кованый балдахин. Внимание привлекает высокое растение в горшке – банан. Он достигает почти до потолка.

В интерьере использовали и другие вазоны, которые оформили с помощью макраме и плетеных элементов.

Пальмы и постеры

В этой комнате использовали настоящие растения, а также постеры с изображением листьев пальм. Вазоны делают комнату стильной. Зеленый цвет прекрасно смотрится на фоне черного ковра и подушек на кровати.

Хюгге и растения на потолке

В этой комнате есть все для невероятного комфорта: деревянная кровать, пледы, множество акцентных подушек и новогодняя елка.

Вместо люстры на потолок повесили вазоны с мелкими листьями. Они выглядят настолько органично, что сразу не понятно, что это живые растения.

Розово-голубая спальня

Этот интерьер в стиле "прованс" захватывает с первого взгляда. Большой вазон в плетеном кашпо добавляет атмосферы загородного дома и делает стиль еще более непринужденным.

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Уголок отдыха в джунглях