Вазоны в спальне: 5 идеально уютных интерьеров с живыми растениями
Большие и маленькие, на полу, стенах и даже потолке – зеленые растения в интерьере спальни можно использовать на свой вкус. Смотрите примеры замечательных спален, в которых владельцы выращивают комнатные сады.
Редакция Дизайн 24 сделала подборку комнат, в которых вазоны создают уют.
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Банан и кованая кровать
Только взгляните на великолепную атмосферу этой комнаты для отдыха. На кровати здесь сделали кованый балдахин. Внимание привлекает высокое растение в горшке – банан. Он достигает почти до потолка.
В интерьере использовали и другие вазоны, которые оформили с помощью макраме и плетеных элементов.
Пальмы и постеры
В этой комнате использовали настоящие растения, а также постеры с изображением листьев пальм. Вазоны делают комнату стильной. Зеленый цвет прекрасно смотрится на фоне черного ковра и подушек на кровати.
Хюгге и растения на потолке
В этой комнате есть все для невероятного комфорта: деревянная кровать, пледы, множество акцентных подушек и новогодняя елка.
Вместо люстры на потолок повесили вазоны с мелкими листьями. Они выглядят настолько органично, что сразу не понятно, что это живые растения.
Розово-голубая спальня
Этот интерьер в стиле "прованс" захватывает с первого взгляда. Большой вазон в плетеном кашпо добавляет атмосферы загородного дома и делает стиль еще более непринужденным.
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Уголок отдыха в джунглях
В этом месте хочется остаться навсегда. Хозяева разместили вазоны на полу и потолке. Растения формируют пространство – хочется сидеть в креслах в течение длительного времени.
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