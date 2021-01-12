Рассказываем, какие комнатные растения сейчас в моде и чем удастся удивить своих родных. Эти вазоны имеют большие листья, которые станут интересным акцентом в вашем интерьере.

О том, какие комнатные растения сделают в квартире атмосферу тропиков, сообщает журнал Ivd .

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Алоказия

Второе название этого растения – "слоновье ухо". Так его назвали за большие листья продолговатой формы. На коротком стебле вырастает от 4 до 8 больших листьев.



Листья алоказии похожи на уши слона / Фото Landshaftportal

В магазинах продают алоказию с глянцевыми листьями. Кажется, будто они покрыты воском.

Алоказию нужно поливать дважды в неделю зимой, и через день – летом. Это растение очень неприхотливое. Даже тем, кто никогда не выращивал вазоны, будет просто: если вы вдруг нальете в алоказию слишком много воды, она выделит ее через листья.

Антуриум

Это растение нуждается в теплом помещении. Лучше всего оно будет чувствовать себя при температуре 23-28 градусов. Также ему нужен мягкий и рассеянный свет. Поэтому лучше поставить его не на подоконник, а на пол.



Антуриум любит "тропический климат" в квартире / Фото Rastenievod

Посадите антуриум в небольшой горшок – он не любит много пространства. В общем, это типичный житель джунглей – он привык к полутьме, теплу и ограниченному пространству для корней.

Финиковая пальма

Большим преимуществом пальмы является то, что ее можно даже вырастить самостоятельно, из косточки финика.



Такую пальму можно вырастить из косточки / Фото Flowertimes

Поставьте горшок с пальмой в светлой и хорошо проветриваемой комнате. Пальма требует внимательного полива: если листья опускаются – воды мало, а если появились коричневые пятна – наоборот, много.

Стерлиция

В хороших условиях это растение может вырасти до 170-190 сантиметров. Оно имеет эффектный вид благодаря большому количеству стеблей с крупными листьями.



Стерлиция выглядит очень оригинально / Фото Orchardo

Но главное преимущество стерлиции – в ее цветах. Растение не зря называют "райской птичкой". Ее цветы напоминают голову птицы с длинным красным клювом и оранжевым гребнем.

Калатея



На закате это растение поднимает свои листья / Фото Cvety Doma

Это растение называют "молитвенный цветок". Оно поднимает свои листья на закате, из-за чего и получило такое название. Калатея требует много солнца, поэтому лучше ставить ее в южной части квартиры.