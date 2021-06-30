Из-за пренебрежения базовыми техническими правилами и архитектурными нормами, владельцы частных домов и квартир сталкиваются с медленным разрушением или проседанием фасада, засорением канализации и размножением вредителей. Вот, что стоит проверить, чтобы не допустить неприятностей, связанных с недвижимостью.

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Крыша



Проверьте состояние черепицы / Фото Pexels

Крыша – та часть дома, которая получает больше всего повреждений, поскольку именно она контактирует со всеми внешними катаклизмами, защищая вас от жары, дождя, снега, сильного ветра и пыли. По этой причине это первое, что нужно проверить на предмет повреждений.

Поврежденное покрытие может провоцировать протекания и спровоцировать плесень и грибок в доме. Если вы хотите быть уверены в надежности крыши, обратитесь к профессиональному кровельщика, который предоставит услуги комплексной диагностики.

Фундамент

Вы должны проверить состояние фундамента прежде чем заезжать в дом. Но на этом ваш интерес к основанию сооружения не должен завершаться.

Фундамент играет огромную роль в поддержании структурной целостности дома, и именно он защищает сооружение от разрушений и проседания. Эксперты советуют проверять его хотя бы 2 раза в год, поскольку перепады температур и длительные погодные аномалии могут влиять на грунт и состояние материала с которого сделан фундамент.

Если первичный визуальный осмотр вызвал сомнения, воспользуйтесь специализированным устройством для диагностики. Его принцип работы достаточно прост: в основе лежит метод сейсмоспектральной дефектоскопии. Когда оператор наносит удар по конструкции, специальный датчик фиксирует колебания и визуализирует внутренние дефекты.

Водостоки

Фиксирующий желоб вашего дома жизненно важен для отвода воды за пределы фасада. Без водостока сезонные дожди могут повредить дом, поэтому специалисты рекомендуют чистить и проверять его раз в 3 месяца.

Стены и пол



В стене не должно быть трещин / Фото Pexels

Ваши стены и пол тоже нуждаются в уходе, поскольку в трещинах и дырах могут поселиться вредители. Если вы заметили в своем доме любые признаки грызунов или домашних насекомых, лучше обратиться за профессиональной помощью.

Сантехника

Состояние водопроводной системы зависит от возраста вашего дома. В новостройках диагностика нужна 1 раз в 2 года. Но старая недвижимость требует более частых осмотров.

Подвал

Подвал – еще одна зона, на осмотр которой не всегда хватает времени. Независимо от того, как вы используете подвал, он все равно нуждается в проверке, поскольку часто подвергается риску затопления или образования плесени.

Чтобы убедиться, что ваш подвал в хорошем состоянии, лучше проверять его раз в несколько месяцев. Таким образом, в случае обнаружения трещин или повреждений, вы сможете легко их отремонтировать.

Климат-контроль



Обратите внимание на кондиционер, возможно, его пора заменить / Фото Pexels

Система отопления, вентиляции и кондиционирования тоже требует проверки, поскольку устаревшая техника может загрязнять воздух и провоцировать развитие заболеваний.

Электрическая проводка

Эксперты утверждают, что вы должны проверять свою проводку каждые 10 лет. Это поможет избежать несчастных случаев и сэкономит ваш бюджет на последующих ремонтных работах.

Регулярный осмотр дома важен для вашей безопасности и долговечности каждой системы. Некоторые обследования требуют профессиональной помощи, но каждая копейка, которую вы потратите на диагностику, предотвратит ухудшение состояния вашего дома.