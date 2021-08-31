Важное решение: как выбрать столешницу для кухни

Столешница – один из важнейших компонентов кухни. Именно на нее идет наибольшая нагрузка, также на этой поверхности выполняются все работы.

Ежедневное использование и нагрузка сильно отражается на столешнице. Поэтому при ее выборе нужно обращать внимание не только на внешний вид и размеры, но и на то, из какого материала она сделана.

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Один из самых популярных материалов – дерево, но иногда можно встретить ламинат, камень и даже стекло. Кухня продумана до мелочей / Фото homebook

При выборе столешницы следует учесть, что рядом с ней будут расположены раковина и горячая варочная поверхность. Столешница должна быть рассчитана на воздействие влаги и высоких температур.

Размещение чашек или тарелок с горячим содержимым, а часто даже горячих кастрюль – настоящая проблема для столешницы.

Стильно и лаконично​ / Фото homebook

Кухонная поверхность ежедневно подвергается воздействию влаги, она образуется во время приготовления пищи. Кроме того, чем интенсивнее используется стол, тем больше вероятность того, что на нем часто будут присутствовать жидкости.

Идеальная кухня – залог уютного дома / Фото homebook

Механическая прочность – один из ключевых признаков хорошей столешницы. Резки чего-то непосредственно на столешнице без использования разделочной доски, безусловно, случалась с каждым. Поэтому столешница должна быть устойчивой к механическим повреждениям.

Кухня продумана до мельчайших деталей​ / Фото homebook

Следует быть осторожным с формой столешницы. Если вы выбираете круглую столешницу, убедитесь, что ее края тщательно закреплены. Небольшие размышления помогут выбрать правильный вариант, который будет радовать на протяжении длительного времени.