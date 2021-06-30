Эти 3 Украинские студии дизайна интерьера продемонстрировали, как создать интересный концепт и эффективно использовать заданную площадь помещения. Делимся результатами, которые вдохновляют на ремонт.

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Санузел от Insha Design Studio (Харьков)

Благодаря пастельным тонам, стеклоблокам и абстрактному зеркалу по центре ванной комнаты, дизайнерам удалось вдохнуть в помещение нетипичный уют и домашнюю теплоту.



Санузел от Insha Design Studio / Фото инстаграм insha.design.studio



Санузел от Insha Design Studio / Фото инстаграм insha.design.studio

Несмотря на небольшую площадь, дизайнеры остановились на ванной со стеклянной перегородкой. Чтобы сэкономить пространство, в ванной использовано много навесных полок, вешалок для полотенец, а также специально оснащенную деревянную тумбу под умывальником.



Санузел от Insha Design Studio / Фото инстаграм insha.design.studio



Санузел от Insha Design Studio / Фото инстаграм insha.design.studio



Санузел от Insha Design Studio / Фото инстаграм insha.design.studio

Санузел от I Design Interior (Киев)

Монохромная гамма помогла подчеркнуть спокойное настроение помещения. Белая плитка на стенах, принт на полу и минималистичное зеркало расширяют санузел. В то же время дизайнеры продумали разумное решение, которое позволило скрыть стиральную машинку и корзину для одежды.



Как спрятать стиральную машинку в ванной комнате / Фото инстаграм i.design.interior



Как спрятать стиральную машинку в ванной комнате / Фото инстаграм i.design.interior



Минималистичная ванная комната / Фото инстаграм i.design.interior



Минималистичная ванная комната / Фото инстаграм i.design.interior



Минималистичная ванная комната / Фото инстаграм i.design.interior



Минималистичная ванная комната / Фото инстаграм i.design.interior Минималистичная ванная комната / Фото инстаграм i.design.interior

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Просторный санузел от Avistudio Interior (Черновцы)

Просторная комната, выделенная под санузел, позволила поместить здесь ванну, душ, туалет и биде. Все это – с использованием трендовых цветов и материалов.



Просторный санузел / Фото инстаграм avistudio_interior



Просторный санузел / Фото инстаграм avistudio_interior



Просторный санузел / Фото инстаграм avistudio_interior



Просторный санузел / Фото инстаграм avistudio_interior



Просторный санузел / Фото инстаграм avistudio_interior