Львовские дизайнеры создали невероятный интерьер квартиры для большой семьи в историческом центре города. Здесь удалось сохранить аутентичность старины и добавить современных элементов.

Дом, в котором создали стильный интерьер, расположенный возле Львовской Политехники, сообщает The Village.

Интересно: Окно между комнатами и стол в воздухе: как выглядит квартира в Киеве с необычным дизайном



Цвета повторяются во всех помещениях / Фото The Village

Помещение расположено на третьем этаже. Это последний этаж здания, спроектированного в начале XX века архитектором Альфредом Захаревичем.

Проект создала студия Replus Bureau. В квартире проживает большая семья с тремя детьми. Хозяин жилья – владелец ИТ-компании.



В дизайне много классических элементов / Фото The Village

После небольшой перепланировки в квартире стало пять комнат: спальня, кухня-гостиная и три детских.

В помещении правильное планирование – с окнами на улицу и во двор. Здесь также есть два балкона.

Архитекторы объясняют, что дому повезло не переживать разделение на коммунальные квартиры, поэтому удалось сохранить аутентичный вид жилья.



Здесь преобладают оттенки слоновой кости, а также серые и коричневые / Фото The Village

В дизайне преобладают серый и кофейный цвет, а также оттенки слоновой кости. В гостиной привлекает внимание большой угловой диван на ножках, а также люстра в форме капель. Ее создал итальянский производитель Artemide.

В помещении есть газовый камин, над которым висит телевизор. Здесь есть и небольшая рабочая зона – стол, который расположен возле окна.



В помещении много естественного света / Фото The Village

Пол во всем доме покрыт паркетом "французская елка". Везде попытались добавить классические элементы: багеты, панели, лепнину. Акцент на окнах не делали, ведь аутентичные сохранить не удалось.

В спальне хозяев есть большая двуспальная кровать, над которой расположили интересную деревянную панель. Ее создали по заказу. Гардероб сделали открытым, со стеклянной перегородкой.



Деревянную панель делали на заказ / Фото The Village

Из спальни можно попасть в ванную комнату хозяев. Самая интересная деталь здесь – частный световой фонарь (как в подъезде). То есть в помещении есть квадратное отверстие в потолке, через которое попадает свет.



Открытый гардероб в спальне / Фото The Village

Дизайнеры расположили прямо под ним отдельно стоящую ванну – чтобы сделать на ней акцент. Кроме того, это дает возможность смотреть на небо, когда принимаешь ванну.

В санузле минимум плитки. Она только в функциональных зонах, а там, где не нужна – сделали отделку микроцементом. На полу – мозаика, которую выложили вручную.



Ванную расположили под отверстием в потолке / Фото The Village

Отдельной кухни в квартире нет, ею служит зона между гостиной и столовой. Соответственно, здесь отсутствуют двери и перегородки.

Кухню разделили на две зоны: техническую, с высокими шкафами и ячейкой для хранения вещей, и открытую. В открытой части готовят пищу на острове. Также здесь есть винный холодильник и фуршетный стол.



Еду готовят на кухонном острове / Фото The Village

По теме: Как выбрать идеальный холодильник для своей кухни

В кухне есть три холодильника: два из нержавейки и один встроенный. Кроме того, она оборудована посудомойкой и разнообразной современной техникой.



Пастельные цвета придают интерьеру совершенства / Фото The Village

Больше фото квартиры в историческом центре Львова смотрите здесь:

А подобрать камин, который идеально впишется в ваш дизайн, можно по ссылке