Квартира расположена в жилом комплексе на Рыбальском острове. Жилье готовили для мужчины, который будет жить один. Владелец проводит большую часть времени на работе, хотел обустроить для себя пространство для отдыха с современным дизайном.

Среди пожеланий были максимально открытое пространство, минимализм, большая гостевая комната и большая ванная. Дизайн интерьера – комбинация минимализма и индустриального стиля, об этом сообщает издание The Village.

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Цветовая палитра в основном состоит из монохромных тонов: выбрали светлые и темные оттенки серого и соединили с теплой фактурой дуба. Кухню выполнили в черном цвете. Согласно концепции с индустриальными элементами в интерьере оставили много бетона – потолок и опорные колонны.



Квартиру существенно перепланировали / Фото The Village

До перестройки это была трехкомнатная квартира с двумя санузлами, небольшой кухней и большим количеством коридоров. Дизайнеры решили демонтировать перегородки и все перепланировать. Спальню и гостиную поменяли местами: из гостиной теперь открывается вид на Днепр, окна спальни выходят во внутренний двор ЖК.



Ванную выполнили в серых тонах / Фото The Village

В гостиной стены частично зашили гипсокартоном и покрасили в светло-серый цвет. Пол – паркетная доска. Во входной зоне и на кухне пол покрыли микроцементом. Двусторонний диван выполняет функцию зонирования – это монолит, который встроен между двумя опорными пилонами и разделяет гостиную и кухню.



В квартире все минималистично / Фото The Village

Тумбы в гостиной напротив дивана, которые служат местом для хранения, подняли над полом и расположили вдоль комнаты – это визуально продлило и разгрузило пространство гостиной. Дополняют это решение небольшие подиумы под окнами – они скрывают внутрипольные радиаторы.



Акцентом выступают вазоны / Фото The Village

Кухня – монолитный блок, изготовленный из матового черного Fenix ​​NTM, сверхпрочного вида пластика (Италия), который способен восстанавливаться в результате нагрева. Как и в случае с тумбами в гостиной, кухню частично подняли над полом, чтобы нивелировать эффект накопления и сделать пространство больше.

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Также отказались от типовых кухонных подвесных шкафов: это подчеркнуло легкость кухонной секции и дополнительно разгрузило пространство.

Ванная комната является главным элементом всего интерьера помещения, говорят авторы проекта. Главная особенность – она ​​расположена в центре квартиры и имеет форму куба, практически со всех сторон покрытого закаленным стеклом.



Изюминкой интерьера является ванна среди комнаты / Фото The Village

В ванной также есть душевая кабина, унитаз и умывальник, под которым украшенная фактурой дерева столешница.



Кровать в комнате занимает немало места / Фото The Village

Спальня – личное пространство хозяина, максимально изолированное от холла и других зон. Спальня монофункциональная, будет использоваться по назначению. Поэтому там установили огромный матрас, то есть на нем можно спать в любом положении.

Гостевая комната небольшого размера, с базовой комплектацией: там только раскладной диван и столик. От холла гостевая комната отделена двухуровневой мебельной конструкцией, в которую поместили двери.