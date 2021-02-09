Прошлый год изменил представление об уюте и комфорте наших жилищ, а также переместил в центр внимания гигиену. На пике популярности оказались простые формы и поверхности, которые можно легко очистить. Учитывая это, специалисты мощного европейского производителя сантехники RAVAK обозначили основные нынешние тенденции в оформлении интерьеров ванных комнат.

Асимметричные ванны

Пандемия только усилила наше стремление к отдыху и релаксации, поэтому наличие ванны – must have в каждом доме. Выбирая ванну, нужно обратить внимание на модели, имеющие асимметричные формы – это самая яркая тенденция этого года, и касается она не только ванны, а также посуды, мебели и одежды.

В ассортименте RAVAK представлено несколько асимметричных моделей, однако есть одна особая, которая в буквальном смысле позволяет посмотреть на ванну под новым углом. Дизайнер Kryštof Nosál взял классическую прямоугольную ванну и повернул ее на 10 градусов. Так ванна будто разворачивается вам на встречу, а ее нетипичное расположение предлагает новые возможности с точки зрения практичности – большую поверхность для вещей, которую можно использовать как сиденье.



Ванна RAVAK 10°

А вот, например, асимметричные модели из концепций Avocado или BeHappy способны развенчать миф, что ванная – это всегда о большом пространство комнаты. Миниатюрная ванна в сочетании с умывальником, расположенным над ванной в области ног, позволяет разумно подойти к планированию малейшего пространства и не создает функциональных неудобств, в частности, вы будете иметь беспроблемный доступ даже к водосточным трубам под ванной.



Ванна RAVAK Avocado

В пространстве действительно нуждается отдельно стоящая ванна , а для полноты впечатлений так и хочется разместить ее рядом с панорамным окном. Трудно вспомнить времена, когда это не было в тренде! Если же это ваш вариант, то осталось только выбрать форму, которая вам более по душе – непревзойденное сочетание прямоугольника и овала в модели Solo , или плавные линии – в модели Freedom O. Имейте в виду, что особенно элегантно такие ванны выглядят именно с напольным смесителем , а не настенным.



Ванная RAVAK Freedom O

Еще одним интересным решением для современной ванны является гидромассажная система. С ее помощью вы сможете разнообразить свои домашние водные процедуры еще и эффективным spa-ритуалом для релакса и восстановления.

Душевые кабины и двери

За прошлый год мы все поняли силу минимализма – когда в интерьере есть только необходимые вещи, да еще и такие, которые нравятся. Если же эта стилистика и раньше формировала ваш стиль жизни, то теперь она точно вышла на новый уровень: в тренде лаконичность без лишних деталей, даже если это душевое пространство.

Именно так устроены современные кабины системы Walk-In . Они не требуют душевого поддона, зато лучше выглядят непосредственно на полу с встроенным душевым каналом . Такая кабина монтируется из нескольких возможных комбинаций безопасного стекла, металлического держателя и установочного профиля.



Душевая кабина RAVAK Walk-In Free

Вы получите минималистичное и действительно большое душевое пространство, а также сможете установить дополнительное релакс-оборудование, в частности, гидромассажную панель или верхний душ типа rain. Выбрать можно как из готовых предложений, так и изготовить на заказ, учитывая все нюансы (размер, гибкость, скосы, выемки и так далее).

Впечатление легкости и воздушности пространства способна передавать и толщина профиля душевой кабины. Идеальные пропорции ищите в серии Blix Slim , которая образует душевое пространство шириной 120 см соединением душевых дверей со стеной. Раздвижные двери экономят пространство, не вмешиваясь в пространство комнаты, а лишняя вода не стекает на пол, тем самым уменьшая риск скольжения.



Душевая кабина RAVAK Blix Slim

Еще одна стоящая внимания модель – душевая кабина Chrome квадратной или прямоугольной формы , который образуется комбинацией двух душевых дверей с широким входом до 125 см. Душевые двери можно использовать с неподвижной стенкой, и установить их на поддон или непосредственно на пол со встроенным душевым каналом. Кстати, все изделия концепции Chrome имеют очень приятную особенность – они легко сочетаются друг с другом, ведь в их основе – согласованный до мельчайших деталей дизайн. Это гарантирует, что с ними ванная комната будет иметь целостный и гармоничный вид.



Душевая кабина RAVAK Chrome

Умывальники везде

Регулярное мытье рук – самое простое, что мы можем сделать для своего здоровья и профилактики заболеваний, не так ли? Именно поэтому свежая постпандемийная идея – умывальников много не бывает. Устанавливаем их везде!

Самые трендовые модели – те, которые устанавливаются на столешницу или на тумбу. Для любителей изящного до мельчайших деталей дизайна существует серия тонкостенных и при этом очень прочных керамических умывальников Ceramic Slim или Uni Slim . Они визуально легкие и идеально сочетаются с современными ванными комнатами.



Умывальник RAVAK Ceramic Slim

Если вам хочется чего-то совсем необычного, то стоит обратить внимание на авторский мраморный умывальник из серии Moon . Его неправильная форма удивляет, поражает и подчеркивает оригинальность владельца жилья.



Умывальник RAVAK Moon

А в маленьких пространствах санузлов, где установить полноценный умывальник невозможно, настоящей находкой станет мини вариант. В комплекте с тумбой такой умывальник образует практическое одно целое, в котором могут разместиться необходимые принадлежности для ванной или WC. Согласно концепции, к которой относится выбранный вами умывальник, можно подобрать смеситель, который будет наиболее гармоничным по форме, высоте и стилю.



Умывальник RAVAK Veda Slim

Умные туалеты

Сейчас в тренде все, что позволяет "освободить" руки, а если речь об унитазе, то он обязательно должен иметь сиденье с крышкой, которая закрывается сама; эффективную систему слива, которая не требует дополнительной чистки чаши унитаза вручную; его поверхность идеально гладкая, а форма не имеет никакого труднодоступного места.



Унитаз RAVAK Uni Chrome RimOff

Все это элементарно уменьшает взаимодействие человека с микроорганизмами. Также сегодня предпочтение отдается не классическим моделям унитазов, а тем, которые монтируются на стену. Почему? Ведь подвесная система облегчает уборку пола в ванной или туалетной комнате.



Унитаз RAVAK Classic RimOff

Мебель с системами хранения

Трендовая мебель для ванной комнаты также выполнена в лаконичном дизайне – это производит впечатление безвременья. А если заглянуть внутрь этой мебели, то увидим удобные как никогда системы хранения – здесь найдется место и для мелочей, и для объемных вещей.



Мебель для ванных комнат RAVAK серии Natural

Главная фишка современной мебели в том, что можно подобрать конфигурацию, которая нужна именно в вашем случае – начиная от блока под встроенный умывальник или со столешницей, что комбинируется с умывальником на столешницу, до пеналов и тумбочек, которые располагаются отдельно .



Тумба под умывальник RAVAK серии Formy

Особого внимания заслуживают модели, предназначенные для монтирования на стену. Они придают интерьеру ощущение воздушности и легкости, а также облегчают уборку пола под ними.



Мебель для ванных комнат RAVAK серии Comfort