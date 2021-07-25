Ванная или душ: эксперты рассказали о преимуществах и недостатках каждого решения
К сожалению, размеры санузла не всегда позволяют разместить и душевую кабину, и удобную ванную. Следовательно, приходится выбирать более функциональное решение. Разбираемся вместе с экспертами, какой вариант подойдет именно для вашего дома.
Ванная или душ – извечный вопрос. У каждого варианта есть свои преимущества и недостатки, о них мы и расскажем. Следует также опираться на бюджет и собственные нужды, ведь сантехника – дело не из дешевых и стоит позаботиться о качестве и долговечность, а главное – комфорте.
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Ванна, преимущества:
- Если вы обожаете понежиться в ванной, то душевую зону можно не рассматривать.
- Если у вас маленькие дети, то ванная значительно практичнее чем душ.
- Можно установить стеклянную перегородку и пользоваться как ванной, так и душем.
- В современном мире, странно говорить о стирке в ванной, но иногда ванна выручает и в таких потребностях.
Санузел с ванной / Фото инстаграм a.s.d.e.s.i.g.n
Санузел с ванной / Фото инстаграм a.s.d.e.s.i.g.n
Ванна, недостатки:
- Занимает много места.
- Проблема с подбором шторки, с эстетической точки зрения.
Санузел с ванной / Фото инстаграм a.s.d.e.s.i.g.n
Санузел с ванной / Фото инстаграм a.s.d.e.s.i.g.n
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Душ, преимущества:
- Занимает меньшую площадь.
- Трап для водоотвода – одно из самых стильных и современных решений.
- Самый удобный вариант для пожилых людей, или людей с проблемами опорно-двигательного аппарата.
Санузел с душевой зоной / Фото инстаграм a.s.d.e.s.i.g.n
Санузел с душевой зоной / Фото инстаграм a.s.d.e.s.i.g.n
Душ, недостатки:
- Уборка (обычно протирания стеклянной перегородки занимает больше времени, чем уборка ванны).
- Если есть питомцев, которым надо мыть лапки, готовьтесь к тому, что надо заходить в душ вместе с ними.
- Если речь идет о сливной системе, могут возникнуть сложности и нюансы с установкой.
Санузел с душевой зоной / Фото инстаграм a.s.d.e.s.i.g.n
Санузел с душевой зоной / Фото инстаграм a.s.d.e.s.i.g.n
Сказать окончательно, что лучше – невозможно! Дело в ваших предпочтениях и вкусах! Сравнивайте преимущества и недостатки и выбирайте свой вариант.