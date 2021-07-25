Ванная или душ – извечный вопрос. У каждого варианта есть свои преимущества и недостатки, о них мы и расскажем. Следует также опираться на бюджет и собственные нужды, ведь сантехника – дело не из дешевых и стоит позаботиться о качестве и долговечность, а главное – комфорте.

Полезно Новые умные технологии: как выбрать идеальную климатическую технику для дома

Ванна, преимущества:

Если вы обожаете понежиться в ванной, то душевую зону можно не рассматривать.

Если у вас маленькие дети, то ванная значительно практичнее чем душ.

Можно установить стеклянную перегородку и пользоваться как ванной, так и душем.

В современном мире, странно говорить о стирке в ванной, но иногда ванна выручает и в таких потребностях.



Санузел с ванной / Фото инстаграм a.s.d.e.s.i.g.n

Санузел с ванной / Фото инстаграм a.s.d.e.s.i.g.n

Ванна, недостатки:

Занимает много места.

Проблема с подбором шторки, с эстетической точки зрения.



Санузел с ванной / Фото инстаграм a.s.d.e.s.i.g.n

Санузел с ванной / Фото инстаграм a.s.d.e.s.i.g.n

К теме Красиво, но дорого: что нужно знать об отдельно стоящей ванне – тренде 2021

Душ, преимущества:

Занимает меньшую площадь.

Трап для водоотвода – одно из самых стильных и современных решений.

Самый удобный вариант для пожилых людей, или людей с проблемами опорно-двигательного аппарата.



Санузел с душевой зоной / Фото инстаграм a.s.d.e.s.i.g.n

Санузел с душевой зоной / Фото инстаграм a.s.d.e.s.i.g.n

Душ, недостатки:

Уборка (обычно протирания стеклянной перегородки занимает больше времени, чем уборка ванны).

Если есть питомцев, которым надо мыть лапки, готовьтесь к тому, что надо заходить в душ вместе с ними.

Если речь идет о сливной системе, могут возникнуть сложности и нюансы с установкой.



Санузел с душевой зоной / Фото инстаграм a.s.d.e.s.i.g.n



Санузел с душевой зоной / Фото инстаграм a.s.d.e.s.i.g.n

Сказать окончательно, что лучше – невозможно! Дело в ваших предпочтениях и вкусах! Сравнивайте преимущества и недостатки и выбирайте свой вариант.